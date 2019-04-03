بلديات تركيا.. إعادة فرز الأصوات في 8 دوائر بإسطنبول

ملصق انتخابي يحمل صورة بن علي يلدريم المرشح لمنصب رئيس البلدية في إسطنبول وبجواره أردوغان رويترز

أعلنت السلطات الانتخابية التركية أنها بدأت بإعادة فرز الأصوات في 8 من دوائر إسطنبول بعدما طعن الحزب الحاكم الذي اعتُبر خاسرًا في هذه المدينة بانتخابات البلدية التي أجريت الأحد.

وطعن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان على نتائج الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بإسطنبول، العاصمة التجارية للبلاد، وجميع دوائر العاصمة أنقرة حيث أظهرت النتائج الأولية أن الحزب في طريقه إلى فقدان السيطرة على المدينتين. التفاصيل: رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفين، قال للصحفيين اليوم الأربعاء، إن قرار إعادة فرز الأصوات قد اتُخذ "في ثمان من دوائر إسطنبول بعد الطعون التي قدمها" الثلاثاء حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ).

غوفين أوضح أن الأصوات التي أعيد فرزها هي "بمعظمها" أوراق اقتراع احتُسبت ملغاة خلال الانتخابات البلدية، وأشار إلى أن اللجان المحلية في 8 أقضية بإسطنبول تلقت طعونًا من الأحزاب السياسية، وقرر بعضها إعادة فرز الأصوات.

غوفين قال للصحفيين إن قرار إعادة فرز الأصوات الباطلة في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، ليس الأول من نوعه وإنما جرى تطبيقه سابقًا، وبيّن أن لجنة الانتخابات في إسطنبول تلقت اعتراضًا على عملية إعادة الفرز، واتخذت قرارًا للتريث ووقف العملية.

غوفين أكّد أن اللجنة العليا تلقت بدورها اعتراضًا على قرار لجنة إسطنبول، وقررت استكمال إعادة الفرز. أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول (الأناضول) خلفيات: حزب العدالة والتنمية كان قد تصدر على الصعيد الوطني، لكنه خسر في أنقرة وعلى وشك هزيمة محتملة في إسطنبول، كما تفيد النتائج الموقتة.

وكالة أنباء الأناضول الرسمية، قالت الثلاثاء إن مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو فاز فيها، كما تفيد هذه النتائج الموقتة وغير الرسمية، بحصوله على 48,79% من الأصوات.

منافسه من حزب العدالة والتنمية، رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلديريم، حل خلفه مباشرة بحصوله على 48,52% من الأصوات، كما يتبين من هذه النتائج التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول.

في أنقرة، حصل منصور يافاش مرشح حزب الشعب الجمهوري على 50.9% من الأصوات متغلبا على منافسه من حزب العدالة والتنمية الوزير السابق محمد أوزهسكي بفارق أربع نقاط مئوية.

حزب العدالة والتنمية تقدم الثلاثاء بطعون في جميع دوائر إسطنبول الـ 39، وفي 25 دائرة في العاصمة أنقرة للطعن في النتائج، لوجود مخالفات تصويتية قال إنها أثرت على النتيجة.

حزب أردوغان ينتقد "المخالفات الفاضحة" ويعتبر أن أعدادًا كبيرة من الأصوات قد اعتُبرت ملغاة لمعاقبة مرشحيه.

"الأناضول" ذكرت أن حوالي 300 ألف صوت قد اعتُبرت ملغاة في إسطنبول. ويفصل حوالي 25 ألف صوت بين إمام أوغلو ويلديريم، كما تفيد النتائج الموقتة. ومن الممكن رفع طعون حتى 10 أبريل/نيسان.