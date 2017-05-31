مسلمو أمريكا
الأربعاء 31 مايو 2017 12:56

بلدة أمريكية تدفع 3.25 مليون دولار تعويضا بعد رفضها بناء مسجد

مسلمون يصلون في مركز اجتماعي في بلدة برناردز
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وافقت بلدة في نيوجيرسي على دفع 3.25 مليون دولار وتوفير تدريب على مناهضة التمييز لتسوية دعاوى اتهمت البلدة بأنها رفضت بشكل غير قانوني خططا لبناء مسجد.

فقد ارتضت بلدة "برناردز " في نيوجيرسي أن تدفع 3.25 مليون دولار وتوفير تدريب على مناهضة التمييز لمسؤوليها، لتسوية دعاوى رفعتها الحكومة الأمريكية وجماعة مسلمة اتهمت البلدة بأنها رفضت بشكل غير قانوني خططا لبناء مسجد.

ويسمح الاتفاق بين بلدة برناردز، التي تبعد نحو 48 كيلومترا غربي مدينة نيوجيرسي، ووزارة العدل الأمريكية للجمعية الإسلامية في "باسكينج ريدج " ببناء مسجد جديد.

وصوت المجلس المحلي للبلدة بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد الأسبوع الماضي بالموافقة على تسوية الدعاوى المنفصلة التي رفعتها وزارة العدل والجمعية الإسلامية العام الماضي؛ لكن شروط الاتفاق لم تعلن إلا الثلاثاء، وبموجب اتفاقات التسوية لم تقر البلدة بارتكاب أي مخالفات.

وقالت شكوى وزارة العدل التي رفعت في نوفمبر/ تشرين الثاني إن مسؤولي التخطيط في البلدة تعمدوا وضع متطلبات تعجيزية لا يمكن للجمعية الإسلامية تلبيتها وذلك بعدما أبدى أفراد من العامة اعتراضات بناء على تحيز ديني.

وقال محامو الجمعية إن البلدة وافقت في السابق على بناء كنائس ومعابد في ظروف مماثلة دون اعتراضات.

وأمضت الجمعية الإسلامية أربع سنوات في السعي للحصول على الموافقة.

وستدفع بلدة برناردز 3.25 مليون دولار تعويضات ورسوما قانونية للجمعية الإسلامية، وقالت شركة "باترسون بلكناب ويب آند تيلر " للمحاماة التي تمثل الجمعية الإسلامية إنها سوف تتبرع بالأموال التي تحصل عليها من التسوية للأعمال الخيرية.

وأظهرت الاتفاقات أن مسؤولي البلدة سيخضعون للتدريب على القانون الاتحادي الذي يحظر على الحكومات المحلية فرض أعباء غير ضرورية على دور العبادة وكذلك تدريبات على "التعددية ودمج" المسلمين وغيرهم من الجماعات.

ورفعت الحكومة الأمريكية دعاوى أخرى ضد سلطات محلية بشأن رفض بناء مساجد بما في ذلك في بنسالم في بنسلفانيا وديس بلينس في إيلينوي وكلابيبر كاونتي في فرجينيا. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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رفض
نيوجيرسي
تسوية
مالية
أمريكا
الجمعية الإسلامية

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