الخميس 20 سبتمبر 2018 21:08
بلدان يتقاسمان صدارة تصنيف الفيفا الشهري لأول مرة
في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ التصنيف على مدار 25 عاما تقاسمت بلجيكا مع فرنسا بطلة العالم صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
التفاصيل:
- حقق المنتخب البلجيكي فوزين خلال الشهر الجديد، من بينهما الانتصار على أيسلندا في دوري الأمم الأوربية، ليعادل رصيد فرنسا البالغ 1729 نقطة.
- تصدرت فرنسا التصنيف في أغسطس/ آب الماضي للمرة الأولى منذ العام 2002، بعد فوزها ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.
- تعادلت فرنسا في المقابل دون أهداف مع ألمانيا في ميونيخ في بداية مشوارها ببطولة دوري الأمم قبل أن تفوز 2-1 على هولندا.
- التغيير الوحيد في قائمة أول عشرة منتخبات هو تراجع الدنمارك إلى المركز العاشر خلف إسبانيا.
- قفزت ألمانيا، التي خرجت من الدور الأول لكأس العالم الماضية، ثلاثة مراكز في التصنيف لتتقدم إلى المركز 12.
ترتيب أول عشرة منتخبات:
- فرنسا وبلجيكا
- البرازيل
- كرواتيا
- الأوروغواي
- إنجلترا
- البرتغال
- سويسرا
- إسبانيا
- الدنمارك
ترتيب المنتخبات العربية
- تونس (23) تقدمت مركزا واحدا.
- المغرب (45) تقدمت مركزا واحدا.
- مصر (64) تقدمت مركزا واحدا.
- الجزائر (69) تراجعت 3 مراكز.
- السعودية (71) تراجعت مركزا واحدا.
- سوريا (74) تراجعت مركزا واحدا.
- لبنان (77) تقدمت مركزين.
- الإمارات (77) بدون تغيير.
- سلطنة عمان (85) تراجعت مركزا واحدا.
- العراق (89) بدون تغيير.
- قطر (94) تقدمت 4 مراكز.
- ليبيا (99) تقدمت مركزين.
- فلسطين (100) تراجعت مركزا واحدا.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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