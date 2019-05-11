بلجيكا تدعو لحظر بيع الأسلحة للسعودية

وزير الخارجية البلجيكي يؤيد حظر بيع أسلحة للسعودية رويترز

دعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز، الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا، في حديث لإذاعة (لا بروميير) إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب شكوك في استخدامها بالحرب في اليمن.

التفاصيل: رينديرز، أوضح لإذاعة لا بروميير " أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية" داعيا المناطق الثلاث في بلجيكا وخصوصا والونيا، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.

رينديرز الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا في الحكومة الفدرالية قال إنه على رئيس السلطة التنفيذية في والونيا فيلي بورسوس (عضو في الحزب الليبرالي الناطق بالفرنسية مثله) تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب النزاع في اليمن، موضحا أن "هذا ما تنص عليه العقود".

رينديرز أضاف أن بورسوس "أعلن بنفسه ذلك قائلا إنه إذا كانت هناك عناصر تظهر فعليا استخدام أسلحة في نزاع جار كما يحدث اليوم في اليمن، علينا أن نذهب باتجاه قرارات تعليق، واعتقد أن حكومة والونيا ستفعل ذلك".

في بلجيكا تملك السلطات التنفيذية في المناطق (فلاندر ووالونيا وبروكسل)، صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.

في والونيا وحدها تتركز ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، وفي هذه المنطقة تتسم عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة.

تتمركز في المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية "اف ان هرستال". تحقيقات حول تصدير الأسلحة للسعودية كانت محكمة بلجيكية في منطقة لييج، جنوبي بلجيكا، فتحت تحقيقاً بتصدير معدات عسكرية "بشكل غير قانوني" إلى السعودية، بعد شكوى جنائية قدمتها منظمة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية، ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مكتب منظمة العفو الدولية في بلجيكا. جنود سعوديون يقصفون مواقع للحوثيين بمدفعية غربية الصنع عند الحدود مع اليمن هذه المنظمات- غير حكومية- كانت قد علمت، في سبتمبر/ أيلول 2017. أن حكومة منطقة والونيا، منحت 28 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى السعودية، ما دفعها لتقديم طلبات لتعليق وإلغاء هذه التراخيص إلى مجلس الدولة، الأمر الذي نتج عنه تعليق جزء من التراخيص المتنازع عليها، في يونيو/ حزيران 2018.

منظمة العفو الدولية كنت طالبت بالكشف عن الحقيقة فيما يتعلق باستعمال أسلحة بلجيكية في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك في أعقاب بث وسائل إعلام بلجيكية نتائج تحقيق كشف عن استخدام السعودية للأسلحة البلجيكية في النزاع في اليمن.

مصدر في قطاع الموانئ الفرنسي، قال الجمعة، إن سفينة الشحن السعودية (بحري- ينبع) التي كان ينتظر أن تصل إلى مرفأ هافر حيث كان من المتوقع أن تحمّل شحنة أسلحة فرنسية مثيرة للجدل، لن ترسو في نهاية المطاف في هذا المرفأ الفرنسي.

ردا على سؤال، قالت حكومة فيلي بورسوس إن والونيا "لم تعد تمنح أي إجازة (تصدير) إلى السعودية" منذ قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول/أكتوبر 2018.

أدت قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى تبدل موقف عدد من الدول المصدرة للأسلحة إلى المملكة. خلفيات: تقود الرياض منذ 2015 تحالفاً عسكرياً يضم الإمارات، أدى تدخله هناك لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى تفاقم الحرب في اليمن ولم توقف مد الحوثيين أو هزيمتهم.

أسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين وفقاً لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظام مبيعات الأسلحة للسعودية.