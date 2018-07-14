بلجيكا تحصد برونزية المونديال للمرة الأولى في تاريخها

انتزع المنتخب البلجيكي (السبت) الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وفازت المنتخب البلجيكي على نظيره الإنجليزي بهدفين من دون رد على ملعب كريستوفسكي في مدينة سان بطرسبرغ في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال روسيا.

تقدم المنتخب البلجيكي بهدف سجله توماس مونيير مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة الـ 4 ثم أضاف أدين هازارد جناح تشلسي الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وهذه هي ثاني مواجهة تجمع بين الفريقين في المونديال حيث التقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف من دون رد.

وتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية وحلت إنجلترا في مركز الوصيف بست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.

ويشارك منتخب بلجيكا للمرة الثالثة عشرة في المونديال فيما يشارك منتخب إنجلترا للمرة الخامسة عشرة.

المركز الثالث بالمونديال هو أفضل إنجاز لمنتخب بلجيكا في تاريخه

وكان أفضل إنجاز سابق لمنتخب بلجيكا هو احتلال المركز الرابع في مونديال 1986 بينما توج منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم في نسخة 1966.

والتقى الفريقان 21 من قبل حيث فازت إنجلترا 15 مرة مقابل انتصار وحيد لبلجيكا وتعادلا خمس مرات.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين البلجيكي والإنجليزي هما أول فريقين يواجهان بعضهما البعض مرتين في نسخة واحدة من كأس العالم منذ أن لعب المنتخب البرازيلي ضد المنتخب التركي مرتين في كأس العالم 2002.