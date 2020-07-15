سوريا
الأربعاء 15 يوليو 2020 18:07

بلا مقاعد أو أحزمة أمان.. صور ترصد نقل مسافرين سوريين بطائرة شحن

الركاب وقوف داخل طائرة الشحن دون مفاعد
وسائل التواصل
أثارت صور نقل مسافرين سوريين من مطار دمشق الى مطار القامشلي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نقلهم عبر طائرة شحن بدون مقاعد أو أحزمة أمان.

ونشر ناشطون سوريون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها لنقل مسافرين من مطار دمشق الى مطار القامشلي تظهر المسافرين واقفين بسبب عدم وجود مقاعد أو أحزمة أمان.

وعلق ناشطون بأنه كيف لدولة لاتستطيع تأمين مسافرين سوريين بطائرة تحوي مقاعد وأحزمة أمان لتأمين سفرهم داخل سوريا بأن تحكم الشعب كاملا. 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
طائرة شحن
ركاب
سخرية

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