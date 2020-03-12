فيروس كورونا
الخميس 12 مارس 2020 22:53

بكين تتهم واشنطن بإدخال كورونا للصين وخامنئي يتحدث عن هجوم بيولوجي

المرشد الإيراني علي خامنئي
الجزيرة مباشر
اتهمت الصين الولايات المتحدة بإدخال فيروس كورونا إلى مدينة ووهان، فيما قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه هناك مؤشرات ودلائل تعزز فرضية حدوث هجوم بيولوجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان في حسابه على تويتر، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي بدأ فيها تفشي الفيروس.

وكتب بالإنجليزية "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

وفي طهران، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المرشد علي خامنئي قوله إن هناك "مؤشرات وقرائن تعزز فرضية هجوم بيولوجي عن طريق فيروس كورونا".

وأمر خامنئي رئيس أركان القوات المسلحة بإنشاء "مقر لتقديم الخدمات الطبية والصحية للشعب لمكافحة فيروس كورونا".

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة أن ولايتي، وهو أيضا رئيس مستشفى في طهران، "خالط العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. انتقلت إليه العدوى وهو في الحجر الصحي الآن".

علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية (الجزيرة)

 

وحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 429، إثر وفاة 75 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت 1075 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 10 آلاف حالة.

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، بعد أن ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/ شباط الماضي.

وأصيب عدد من كبار المسؤولين والسياسين في إيران بالفيروس، الذي تسبب في وفاة عدد من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد.

المصدر
وكالات
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فيروس كورونا المستجد
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علي أكبر ولايتي

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