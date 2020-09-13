دوري أبطال أوربا
الأحد 13 سبتمبر 2020 21:47

بكعب القدم.. مهارات مذهلة لزين الدين زيدان في دوري أبطال أوربا (فيديو)

زين الدين زيدان لاعب يوفنتوس خلال مباراة دوري أبطال أوربا بين يوفنتوس وريال مدريد في 20 مايو 1998 في أمستردام بهولندا.
زين الدين زيدان لاعب يوفنتوس خلال مباراة دوري أبطال أوربا بين يوفنتوس وريال مدريد في 20 مايو 1998 في أمستردام بهولندا.
غيتي
نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوربا على موقع تويتر، الأحد، فيديو للقطات أرشيفية لمهارات اللاعب الفرنسي السابق زين الدين زيدان في مبارياته التي خاضها في البطولة الأوربية.

ويُظهر الفيديو، الذي حصد مليوني مشاهدة، دقة لاعب الوسط الفرنسي في التمريرات الساحرة والبينية بكعب قدمه في عدد من المباريات التي خاضها في دوري الأبطال، عندما كان لاعبا في صفوف ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويشهد تاريخ دوري أبطال أوربا، على هدف زيدان الأسطوري الشهير مع نادي ريال مدريد، الذي أحرزه في نادي بايرن ليفركوزن الألماني في نهائي عام 2002.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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