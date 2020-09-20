إسرائيل ولبنان
الأحد 20 سبتمبر 2020 12:34

بقنابل مضيئة.. الجيش الإسرائيلي يتسبب بحريق في جنوب لبنان

إلقاء القنابل تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة
رويترز
ألقى الجيش الإسرائيلي، السبت، قنابل مضيئة جنوبي لبنان، ما تسبب في اندلاع حريق بمنطقة ميس الجبل - كروم الشراقي

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن قوات العدو الإسرائيلي ألقت منذ قليل قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل- كروم الشراقي.

وأضافت الوكالة، أن إلقاء القنابل تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة، حيث شوهد عمود من الدخان يرتفع من مكان الحريق.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش اللبناني، أو من الجانب الإسرائيلي، حول الموضوع.

وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ويسيطر حزب الله اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـالخط الأزرق على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

المصدر
الأناضول
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قنابل
حريق
جنوب لبنان

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