بعيدا عن الكابتشينو والنسكافيه.. إليك 10 استخدامات سحرية للبن في حياتك اليومية

تغزل الشعراء في عشق القهوة. وأصبحت على مدار العقود الأخيرة أكثر المشروبات شعبية حول العالم. ولكن يغفل الكثيرون عن طرق استخدامها في أوجه أخرى غير شربها ساخنة أو باردة.

نظرا لتركيبه الغني ، يمكنك الاعتماد على البن يوميا في حياتك العملية، سواء في منزلك أو العناية بجسمك.. وإليك وسائل أخرى للاستفادة بالبن في مناحي الحياة:

1- تسميد النباتات:

يمكن استخدام البن في تسميد النباتات المنزلية أو التربة في حديقتك، يشير موقع "هيلث لاين" إلى أن البن يحتوي على العديد من المعادن الرئيسية لنمو النبات مثل النيتروجين والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والكروم، وقد تساعد أيضًا في امتصاص المعادن الثقيلة التي يمكن أن تلوث التربة.

استخدم بقايا فنجانك في تسميد النباتات بمنزلك (يوسبلاش)

2- علاج تساقط الشعر:

يساعد البن في تقشير فروة الرأس وإزالة خلايا الجلد الميتة، وتحفز نمو الشعر وتعالج تساقطه، ولذلك بات يستخدم في الآونة الأخيرة في صناعة بعض أنواع الشامبو.

ويتساءل البعض: كيف يمكن تقشير فروة الرأس؟.. كل ما عليك قبل غسل الشعر بالشامبو، أن تدلك فروة رأسك بحفنة من حبات البن تكون مطحونة وممزوجة بالماء أو الزيت، وادعك بها فروة رأسك لبضع دقائق. ثم اغسلها واشطفها كما تفعل عادةً. وكرر الأمر أسبوعيا مرة على الأقل كي تحصل على نتيجة ملموسة.

تستخدم القهوة في الكثير من مستحضرات التجميل.. ويمكنك أن تصنع بنفسك مقشرا للجلد أو قناعا للوجه (غيتي)

3- امتصاص الروائح:

يساعد البن على امتصاص الروائح والقضاء عليها نظرا إلى احتوائه على النيتروجين، مما يساعد على التخلص من غاز الكبريت ذي الرائحة الكريهة من الهواء، عندما يتم دمجه مع الكربون.

يمكنك وضع وعاء فيه شيء من البن في الثلاجة أو المجمد لتحييد الروائح من الأطعمة الفاسدة،لتعطره. وبوسعك ملء الجوارب القديمة بالبن وربطها في أماكن مختلفة بالمنزل لتعطيره وامتصاص الروائح الكريهة.

كما يضع البعض إناء يحتوي على حبيبات البن بجانب الحوض في المطبخ، لفرك اليديين بعد فرم الثوم أو تقطيع البصل، للتخلص من الرائحة النفاذة.

تساعد حبوب القهوة في التخلص من الروائح غير المرغوبة (يوسبلاش)

4- العناية بالبشرة:

ينشط البن الدورة الدموية، ويعتمد عليه خبراء التجميل في العناية بالبشرة، وصنع مقشرات طبيعية للجسم، كما يستخدم قناعاً ومقشراً للوجه، ويفيد في محاربة السلوليت، وشد البشرة.

ويمكن الاستفادة ببقايا فنجانك من القهوة وخلطه بالزيت أو مكونات طبيعية أخرى لتقشير الوجه والبشرة.

فوائد قناع القهوة للبشرة

5 - علاج الهالات السوداء:

يعتبر الجلد المحيط بالعين من أكثر الأماكن حساسية، ويحتوي على القليل جدًا من الأنسجة الدهنية. ولهذا السبب، تظهر فيه علامات الشيخوخة أولا.

يساهم البن في التخلص من الانتفاخ تحت العين، وعلاج الهالات السوداء، وتنشيط الدورة الدموية حول العين، لاحتوائه على مضادات الأكسدة والكافيين.

يمكن استخدام قطعة قطنية وبلها بمعجون مسحوق البن مع الماء، ووضعها تحت عينيك لعشر دقائق، ثم اشطفها بلطف، وكرر الأمر يوميا أو أسبوعيا بحسب حالتك.

القهوة غنية بمضادات الأكسدة وتفيد في التخلص من الانتفاخ حول العين والهالات السوداء (غيتي)

6- الرسم بحبات البن:

يعد من الفنون العصرية، ويستبدل بعض الفنانين حبوب البن بالألوان لصنع تأثيرات فنية مختلفة، وقام فنانون عالميون وعرب بعمل معارض كاملة من رسوماتهم بحبوب البن.

رسام نيجيري يحول القهوة إلى أعمال فنية

7 - إعداد الحلويات:

يحب عشاق القهوة تناول الحلويات بنكهتها، ومن أشهرها التراميسو، وكيك القهوة، وكوكيز بالقهوة. كما يستخدم مسحوق البن المخلوط بالكاكاو في تزيين الحلويات.

حلوى التيراميسو الشهيرة يميزها نكهة القهوة (يوسبلاش)

8 - إصلاح الأثاث المخدوش:

إذا كنت تمتلك قطع مميزة من الأثاث الخشبي، وتعرضت للخدش مع الوقت، يمكنك علاج هذه الآثار دون الحاجة لاستدعاء نجار أو شراء منتجات باهظة الثمن.

كل ما عليك أن تصنع عجينة سميكة مع مسحوق البن والماء، وتفرك بها الخدش باستخدام قطعة قطن، واتركها لمدة 5- 10 دقائق، ثم امسحه برفق باستخدام فوطة قطنية.

9 - تتبيل اللحم:

يحتوي البن على أحماض وإنزيمات طبيعية، مما يجعله فعالاً بشكل خاص في طهي اللحوم. يستخدم البعض مسحق البن في عمل تتبيلة للحم قبل الطهي بساعتين، لأنه يعمل مطرياً طبيعياً، ويعزز نكهته، ويكسبه قشرة داكنة مقرمشة بعد الشواء.

يستخدم البعض القهوة في تتبيل اللحم وتطريته (غيتي)

10 - تنظيف فروة الحيوانات الأليفة:

تعتبر البراغيث مشكلة شائعة في الحيوانات الأليفة المنزلية، وقد يكون علاجها مكلفًا، ويستغرق وقتًا طويلاً، وتتكون بعض المستحضرات المتوفرة في الأسواق من مواد كيميائية قاسية وقد ينتج آثارًا جانبية.

يمكنك استخدام البن علاجا طبيعيا لفروة قطتك أو كلبك، من خلال دعك فروته بالبن المطحون بعد التنظيف بالشامبو، ثم اشطفها واتركها لتجف كالمعتاد.

قصة القهوة

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