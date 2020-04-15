السعودية
الأربعاء 15 أبريل 2020 22:01

بعد 70 عاما من تهجيرهم القسري لمكة: مطالبات بترحيل البرماوية منها.. ما القصة؟

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مواقع التواصل
دشنت حسابات سعودية، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تُطالب بترحيل الجالية البرماوية من المملكة، ووجهت لها اتهامات عدة من شأنها "تشويه صورة السعودية".

وقال مغردون سعوديون عبر وسم "#انقذوا_مكه_من_البرماويه"، إن الأحياء العشوائية التي تقطنها الجالية البرماوية تمثل "منظرًا غير حضاري وتلوثًا بصريًا ومستنقعًا للأوبئة والأمراض والجرائم"، على حد قولهم.

عدَّت التغريدات الجاليةَ البرماوية خطرًا أمنيًا وصحيًا ومجتمعيًا على المملكة، وطالبت بترحيلها فورًا من المملكة.

وزجّ مغردون بدولة قطر في القضية، زاعمين أنها استغلت الجالية البرماوية لخلخلة أمن المملكة الداخلي، وسوّقت لهم هذا المشروع "الاستيطاني" وتموّله نكاية في السعودية، بل ورفدت الجالية البرماوية بعناصر أمنية، فضلًا عن إنشاء 16 منصة إخبارية تخدم أجندتهم التخريبية.

ونشرت حسابات سعودية وهمية مقاطع فيديو تضمنت لقطات من مواقع إخبارية محلية تتحدث عن "جرائم الجالية البرماوية" وخطرها على المجتمع.

ورد المغرد فيصل أبو خالد -سعودي من أم برماوية- أن حسابات وهمية تُدير الحملة بمطالب محددة، وتنشر مقاطع ممنتجة قديمة جدًا، وليست على صلة بالبرماويين، ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف أبو خالد: "إن 95 في المئة من الحسابات المشاركة هدفها تشويه صورة الجالية البرماوية المستضعفة، وإحداث فتنة بين سكان مكة"، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة تعرف الجالية بشكل تام منذ 70 عامًا، وتتعاطف معهم قلبًا وقالبًا.

وأعاد مغردون نشر مقاطع لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وهو يتحدث في اجتماعات مع الجالية البرماوية عن الأخوة وشرف استضافتهم في المملكة منذ سنوات طويلة.

جدير بالذكر أن أكثر من ربع مليون مواطن بورمي استوطنوا السعودية منذ نصف قرن هربًا من عمليات تطهير عرقي وديني تعرضوا لها، وسكنوا أحياء بمكة والمدينة المنورة وجدة والطائف ومناطق أخرى، وفق وسائل إعلام سعودية.

وتتزامن حملة مواقع التواصل للتخلص من البرماوية مع حملات تهجير تنفذها السلطات السعودية، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من "مشروع نيوم"، ولا تتحرج السلطات في استعمال القوة لطرد السكان من منازلهم. 

في السياق، قُتل المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي في منزله بقرية الخريبة (التابعة لمنطقة تبوك)؛ لرفضه التهجير القسري وما أسماه "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة. 

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
وسائل إعلام سعودية

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