بعد 70 عاما من تهجيرهم القسري لمكة: مطالبات بترحيل البرماوية منها.. ما القصة؟
وقال مغردون سعوديون عبر وسم "#انقذوا_مكه_من_البرماويه"، إن الأحياء العشوائية التي تقطنها الجالية البرماوية تمثل "منظرًا غير حضاري وتلوثًا بصريًا ومستنقعًا للأوبئة والأمراض والجرائم"، على حد قولهم.
هذه العشوائية والمناظر التي سكنها العفن والمخدرات والجريمة في مكة المكرمة التي تتجه لها بوصلة مليار ونصف المليار مسلم يوميا هذا أمر غير مقبول حيث يشكل مئـات آلاف البرماويين المقيمين في مكة معضلة وتحدياً اجتماعياً وأمنياً،حتى أصبحو قنبلة موقوته في السعودية#انقذوا_مكه_من_البرماويه pic.twitter.com/GPj4JrxnVA— DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) April 14, 2020
نمر من الشوارع القريبة من الحرم المكي الشريف ونرى هذه المناظر ونتقزز منها فما حال المعتمرين والحجاج؟،هل هذه الصورة التي نريد من العالم أن يراها؟،مكة المكرمة أشرف بقاع الأرض فيها هذا المنظر البشع؟!!— عبدالله الهُذلي (@lil5n) April 15, 2020
#انقذوا_مكة_من_البرماوية pic.twitter.com/ZdNdqFDSek
#انقذوا_مكه_من_البرماويه— ﮼ابو﮼ ﮼نواف﮼ الغالبي🇸🇦 KSA MBS (@gg202020) April 15, 2020
إعادتهم إلى بلدهم اسلم وأفضل حل ممكن pic.twitter.com/sTnXQc2jLz
#انقذوا_مكة_من_البرماوية— Abdul Rahman Al Harbi ® (@al7arbi_2030) April 15, 2020
ماذا استفدنا من هذه الجاليات ؟؟
لا شيء ..!!!!
اذا من المستفيد من بقاء البرماويين و الافارقه في هذا البلد ..؟؟ pic.twitter.com/d68zhd1dKm
الخطر في الداخل— فهد السبيعي (@Fahad_su) April 14, 2020
#انقذوا_مكه_من_البرماويه pic.twitter.com/kW5UJ70VxN
الجالية البرماوية والاحياء العشوائية بحاجة الى التفاتة قوية من القيادة الرشيدة .— نـاصـر الـحميـدي (@alhamidi_nasser) April 15, 2020
مشاهد لاتليق بأي مدينة سعودية، فما بالك بمكة المكرمة بلد الله الحرام !
البؤر الموبوأة مالم يتم علاجها فأنها تهدد مجتمعنا أمنياً وصحياً وإجتماعياً.
#انقذوا_مكه_من_البرماويه#حي_النكاسه_قنبله_موقوته pic.twitter.com/jxhJsRyN2f
#انقذوا_مكه_من_البرماويه— عبدالله العلويط (@abdullah_alweet) April 14, 2020
أرى اننا نأخذ العملية على مراحل .. الأولى هي إفراغ العشوائيات التي هم بها منهم ، وإسكانهم في مساكن تبنى سريعا .
والثانية النظر فيما بعد في هذه الأحياء وكيف نعيد بناءها
المهم ألا نربط إخراجهم بتطويرها وكأنهما متلازمين
دائما يتهربون من قوانين الدوله ولايلتزمون ينتشر بينهم الايدز والجرب بؤرة جذابه لكورونا حتى بالخطابات لايجيبون عاله على المجتمع ولايندمجون فكرهم بنقالي لابد من ترحيلهم فورا #انقذوا_مكه_من_البرماويه pic.twitter.com/EGBm9U1V1O— مـ ـ اجــ ـ د الـ ـ ـ مـ الـ ـكي (@MajeedToot) April 14, 2020
#انقذوا_مكه_من_البرماويه— .. أبو بندر .. (@aadeb1127) April 15, 2020
هذه مصائب وبلاوي الجالية البرماوية.
تصنيع الخمور والعرق.
فهل حقا أنهم هربوا يدينهم إلى مكة!!!#انقذوا_مكة_من_البرماوية pic.twitter.com/2QDxM9Pv85
عدَّت التغريدات الجاليةَ البرماوية خطرًا أمنيًا وصحيًا ومجتمعيًا على المملكة، وطالبت بترحيلها فورًا من المملكة.
جرائمهم 🚓— MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 14, 2020
#انقذوا_مكه_من_البرماويه pic.twitter.com/Bbr05ZoD7t
وزجّ مغردون بدولة قطر في القضية، زاعمين أنها استغلت الجالية البرماوية لخلخلة أمن المملكة الداخلي، وسوّقت لهم هذا المشروع "الاستيطاني" وتموّله نكاية في السعودية، بل ورفدت الجالية البرماوية بعناصر أمنية، فضلًا عن إنشاء 16 منصة إخبارية تخدم أجندتهم التخريبية.
قامت #قطر بإستغلالهم لخلخلة الأمن الدخلي للملكة وأستقطبت أكثر من 800فرد ودربتهم في #اكاديمية_التغيير منذ أواخر 2012م وسوّقت لهم وهمهم ومشروعهم الشيطاني الاستيطاني وأوهمتهم بقدرتها على تنفيذه فجندت العديد منهم عبر ربطهم بعناصر امنية وإنشاء 16منصة اخبارية تسوق لأكذوبة العنف ببورما pic.twitter.com/l0NOEthADC— أحـ ـ ـمـ ـ ـد #سمعاً_وطاعة✋🏻🇸🇦 (@Ahmadbinnaqi) April 14, 2020
منذ أواخر العام 2012 والمخطط القطري البرماوي يعمل على ليل نهار وبتنسيق مستمر حتى جأت ساعة الـ0 لحظة دخول قوات #الحرس_الوطني إلى عشوائيات #مكه فقد أتت الأوامر القطرية بتنفيذ المخطط الأول وهو تصوير القوات السعودية وتعميمهم على أقرانهم كإعلان حالة طوارىء لهم وتأهب للشغب#البرماوية pic.twitter.com/piQ6xRYlgF— أحـ ـ ـمـ ـ ـد #سمعاً_وطاعة✋🏻🇸🇦 (@Ahmadbinnaqi) April 14, 2020
وبالرغم من أن المملكة أحتوتهم منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه، إلا أنهم تنكروا لها وعملوا ضد أمنها وقد تم تجنيد ثلاثة عناصر برماوية من قبل الأمن القطري كعناصر مخابرات وجنود لتمرير أهداف قطر الدموية ومنسقين يتخفون بهوية إعلامية وهم— أحـ ـ ـمـ ـ ـد #سمعاً_وطاعة✋🏻🇸🇦 (@Ahmadbinnaqi) April 14, 2020
1- عمران الاركاني
2-صلاح عبدالشكور
3-عمر فريد عالم pic.twitter.com/Y5kKb3bOk1
ونشرت حسابات سعودية وهمية مقاطع فيديو تضمنت لقطات من مواقع إخبارية محلية تتحدث عن "جرائم الجالية البرماوية" وخطرها على المجتمع.
ورد المغرد فيصل أبو خالد -سعودي من أم برماوية- أن حسابات وهمية تُدير الحملة بمطالب محددة، وتنشر مقاطع ممنتجة قديمة جدًا، وليست على صلة بالبرماويين، ولا أساس لها من الصحة.
لأول مرة، سأكتب ثريدا حول:— الفيصل | أبوخالد (@reemkasm1) April 15, 2020
(هجوم حسابات مجهولة ضد الروهنغيا الفارين بدينهم من بطش بوذيي ميانمار إلى مكة).
ما حقيقة البرماويين؟
وهل فعلا هم مجرمين؟
هل صحيح ما تزعمه الحسابات الوهمية؟
هل فعلا هذا كلام المجتمع السعودي؟
هل تدار هذه الحسابات من الخارج؟#انقذوا_مكة_من_البرماوية
هناك عبارات ستجدها مكررة، لو تأملتها في أغلب الحسابات الوهمية، تحت هذا الهاشتاق:#انقذوا_مكة_من_البرماوية— الفيصل | أبوخالد (@reemkasm1) April 15, 2020
وهناك مطالبات محددة، لايمكن أن تأتي صدقة دون تخطيط من الخارج!
حكومة المملكة هي من ترعى هذه الجالية منذ ٧٠ عاما، وهي المتعاطفة معهم قلبا وقالبا معهم.
إذن من خلف هذه المطالبات؟
وأضاف أبو خالد: "إن 95 في المئة من الحسابات المشاركة هدفها تشويه صورة الجالية البرماوية المستضعفة، وإحداث فتنة بين سكان مكة"، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة تعرف الجالية بشكل تام منذ 70 عامًا، وتتعاطف معهم قلبًا وقالبًا.
ركزوا معي، على كل المقاطع الممنتجة تحت حسابات الذباب هؤلاء.— الفيصل | أبوخالد (@reemkasm1) April 15, 2020
ستجد أن ٩٩٪ من المقاطع المستخدمة فيها:
- قديمة جدا قبل ١٠ سنوات او أكثر.
- مقاطع ليست للبرماويين.
- كلام جرائد مقصوص ومن خلال الفوتشوب.
يضعون على هذا الخليط المخادع شوية موسيقى أفلام هندية.. وثم يرددون:
الترحيل، الترحيل!
وأعاد مغردون نشر مقاطع لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وهو يتحدث في اجتماعات مع الجالية البرماوية عن الأخوة وشرف استضافتهم في المملكة منذ سنوات طويلة.
#الجالية_البرماوية— Faisal Labban (@labbanf) April 15, 2020
اخواننا في الدين...البرماويين
اسمعوا لما قاله عنكم خالد الفيصل
واتركوا عنكم العنصريين. pic.twitter.com/POvcm0aASl
#الجالية_البرماوية— Faisal Labban (@labbanf) April 15, 2020
اخلاقيات وانسانية ولاة امرنا!
البرماويين منا ونحن منهم
لا عزاء للعنصريين
صباح الخير يا وطن الخير 🇸🇦🌷 pic.twitter.com/5V4myddNIg
جدير بالذكر أن أكثر من ربع مليون مواطن بورمي استوطنوا السعودية منذ نصف قرن هربًا من عمليات تطهير عرقي وديني تعرضوا لها، وسكنوا أحياء بمكة والمدينة المنورة وجدة والطائف ومناطق أخرى، وفق وسائل إعلام سعودية.
وتتزامن حملة مواقع التواصل للتخلص من البرماوية مع حملات تهجير تنفذها السلطات السعودية، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من "مشروع نيوم"، ولا تتحرج السلطات في استعمال القوة لطرد السكان من منازلهم.
في السياق، قُتل المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي في منزله بقرية الخريبة (التابعة لمنطقة تبوك)؛ لرفضه التهجير القسري وما أسماه "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.
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