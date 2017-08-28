مصر
الاثنين 28 أغسطس 2017 00:05

بعد 44 عامًا.. العثور على رفات مصري شارك في حرب 1973

أعلنت مصر أكثر من مرة العثور على رفات عسكريين شاركوا في حروب، خاضتها ضد إسرائيل
أعلنت مصر أكثر من مرة العثور على رفات عسكريين شاركوا في حروب، خاضتها ضد إسرائيل
أرشيفية
عثرت السلطات المصرية (الأحد) على رفات أحد جنودها، الذين شاركوا في الحرب ضد إسرائيل عام 1973.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته مديرية أمن محافظة السويس (شمال شرقي مصر)، حسب وسائل إعلام محلية.

وجاء في البيان إن "الشرطة عثرت اليوم على رفات جثمان عسكري بالجيش، استشهد في حرب أكتوبر/تشرين أول 1973 (حرب "يوم الغفران" حسب التسمية العبرية)، أثناء القيام بأعمال حفر أسفل كوبري (جسر) تحت الإنشاء" في أحد أحياء مدينة السويس (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته).

وأوضح البيان أنه "تبين دفن الجثمان بالزي العسكري، وإلى جواره بعض متعلقاته الشخصية".

وأشار إلى نقل "الرفات إلى الطب الشرعي للتعرف على هويته، تمهيدًا لنقله لمدافن أسرته عقب التعرف عليه، أو مقابر تابعة الجيش".

وعلى مدار السنوات الأخيرة، أعلنت مصر، أكثر من مرة، العثور على رفات عسكريين شاركوا في حروب، خاضتها ضد إسرائيل؛ لاسترداد شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).

وكان أحدثها في مايو/أيار الماضي، حيث تم العثور على رفات جندي، من مواليد 1942، كان قد أستشهد في حرب الاستنزاف (سبقت حرب 1973)، أثناء الحفر في إحدى المناطق بسيناء، تمهيداً لإقامة طريق.

وفي 6 أكتوبر/تشرين أول 1973، شنت مصر وسوريا حربًا على إسرائيل، بهدف استعادة شبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية، وأفضت في النهاية إلى انسحاب إسرائيل من سيناء بعد اتفاق سلام بين البلدين عام 1979، فيما لا يزال قطاع من الجولان محتلًا.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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مصر
رفات مصري
حرب 1973
محافظة السويس
جثمان عسكري
الجيش المصري
الطب الشرعي
إسرائيل
حرب الاستنزاف
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شبه جزيرة سيناء المصرية

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