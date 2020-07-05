مصر
الأحد 5 يوليو 2020 11:53

بعد 43 يوما من إصابتها.. وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا

رجاء الجداوي ممثلة وعارضة أزياء مصرية
مواقع التواصل
بعد صراع لأكثر من 40 يوما مع فيروس كورونا، توفيت الممثلة المصرية وعارضة الأزياء السابقة رجاء الجداوي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.

وكانت الممثلة الراحلة أصيبت بالفيروس نهاية مايو/ أيار الماضي، وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.

وكتبت ابنتها أميرة مختار على حسابها بفيسبوك اليوم الأحد "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله"، كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا نعت فيه الفنانة الراحلة.

ولدت رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر/أيلول 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقا في مسلسل "السندريلا" للمخرج سمير سيف.

بدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء وكان أول أفلامها "دعاء الكروان" للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

قدمت أفلام "إشاعة حب، وثمن الغربة، وأيام في الحلال، وبريق عينيك، وعاد لينتقم، والوحل، والبيه البواب، وتيمور وشفيقة، والثلاثة يشتغلونها، وكركر، ومراتي وزوجتي، ومن 30 سنة".

جمعتها علاقة فنية قوية بالممثل الكوميدي عادل إمام وشاركت في الكثير من أعماله مثل فيلم "حنفي الأبهة" ومسلسلي "أحلام الفتى الطائر وعوالم خفية" ومسرحيتي "الواد سيد الشغال والزعيم".

من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية: هند والدكتور نعمان، وأوان الورد، وتامر وشوقية، ونونة المأذونة، وعائلة الحاج متولي، وشربات لوز، ويوميات زوجة مفروسة أوي، وفي غمضة عين، ولعبة النسيان، الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.

صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي أثناء تلقيها العلاج من فيروس كورونا (مواقع التواصل)

 

كانت لها تجارب في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني. تزوجت من حارس مرمى النادي الاسماعيلي لكرة القدم الراحل حسن مختار ولها منه ابنة وحيدة.

وفور إعلان وفاتها، تصدر اسم الفنانة الراحلة منصات التواصل الاجتماعي في مصر، ضمن قائمة الأعلى تفاعلًا، ونعاها عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والجمهور.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
مواقع التواصل

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