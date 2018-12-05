الأربعاء 5 ديسمبر 2018 09:21
بعد 28 عاما من إغلاق سفارتها.. أمريكا تعود إلى الصومال
أعادت الولايات المتحدة وجودها الدبلوماسي الدائم في الصومال، بعد نحو 28 عامًا على إغلاق سفارتها في مقديشو في يناير/كانون الثاني 1991، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم الخارجيّة الأمريكيّة هيذر ناورت في بيان إن "هذا الحدث التاريخي يعكس التقدم الذي أحرزه الصومال في السنوات الأخيرة".
التفاصيل:
- المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت أوضحت في بيانها أن الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزه الصومال وهو خطوة أخرى نحو الأمام في إضفاء الطابع الرسمي على العمل الدبلوماسي الأمريكي في مقديشو منذ الاعتراف بالحكومة الفدرالية الصومالية عام 2013.
- ناورت قالت "عودتنا تُظهر التزام الولايات المتحدة بالمزيد من تعزيز الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية".
- المتحدثة باسم الخارجيّة أكدت أن "السفير دونالد ياماموتو وفريقه يتطلّعان إلى العمل بنحو وثيق مع الشعب والحكومة الفدراليّة الصومالية من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية القوية بالفعل".
- البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى الصومال كانت مُلحقة بالسفارة الأمريكية في نيروبي بكينيا المجاورة، لكن الدبلوماسي دونالد ياماموتو تولى للتو منصبه سفيرا للولايات المتحدة في الصومال.
- كانت السفارة الأمريكية قد أُغلِقت وتمّ إجلاء الدبلوماسيين خلال الحرب الأهلية في أوائل يناير/كانون الثاني من عام 1991 جراء العنف وانهيار الحكومة المركزية الصومالية.
المصدر
فرانس برس
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