حوادث
الجمعة 9 أكتوبر 2020 12:36

بعد 14 عامًا من حبسه.. محكمة تبرئ متهمًا في قضية قتل

أعادت المحكمة العليا النظر في القضية واتضح لها براءة المتهم لتقرر إطلاق سراحه
غيتي
أطلق سراح أحد السجناء بعد التأكد من براءته من التهمة المنسوبة إليه، وذلك بعد أن قضى 14 عامًا من الحكم خلف قضبان السجن.

وقبل 14 عامًا اتهم الأرجنتيني خورخي جونزاليس نيفا (55 عامًا)، بقتل امرأة  بالسلاح، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا، لتعيد المحكمة العليا النظر في القضية ويتضح لها براءة المتهم، وتقرر الخميس إطلاق سراحه.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن شاهد العيان الذي كان سببًا في الحكم على نيفا، بعد أن تعرف عليه في إحدى الصور، أعلن فيما بعد أنه لا يعرفه، مشيرة إلى أنه بعد تغيير الشاهد لأقواله بات لا يوجد أي دليل على صلة المتهم بالجريمة، لا سيما أن شهودا آخرين أكدوا أنه كان في مكان آخر بعيدًا عن مسرح الجريمة وقت وقوعها.

كما ذكرت المحكمة أن الشرطي الذي أشرف على التحقيقات المتعلقة بالجريمة كانت بينه وبين المتهم خصومة شخصية، فوجه التحقيقات كلها ضد المتهم.

وفي 24 مايو/أيار 2006، أصيبت أناليا بيبيانا أجوير (43 عامًا) برصاصة في رأسها أمام منزلها بعد أن تعقبها 3 أشخاص بعد سحب أموال من أحد البنوك في مقاطعة ميرلو بالعاصمة بوينس آيرس.

وورد اسم المتهم نيفا الذي يعمل سائق تاكسي في القضية كأحد المتهمين، ليحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.

المصدر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
ما حقيقة إلقاء طائرة تركيّة جثث مقاتلين سوريين في ليبيا؟ (فيديو)
Thumbnail
"يا شهيد الشهامة".. مقتل عويس الراوي يلهم الفن الشعبي المصري (فيديو)
Thumbnail
أذربيجان تعيد طلاء دبابات أرمينية استولت عليها لاستخدامها في المعارك (فيديو)
Thumbnail
أذربيجان: لم ننسحب من المناطق المحررة وإصابة قادة في الجيش الأرميني بجروح بليغة (فيديو)
Thumbnail
مشاورات في موسكو حول كاراباخ.. وأرمينيا تحظر انتقاد مسؤوليها بسبب الهزائم

الأكثر قراءة

  1. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير
  2. الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع
  3. هل يقوم التطعيم ضد الدرن بدور في تقليل وفيات كورونا؟ (فيديو)
  4. في روما.. دليل للخدمات المجانية للمشردين
  5. وزير الدفاع اليمني يستنفر الجيش لاستعادة دوره