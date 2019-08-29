بعد هزيمته.. لاعب جودو مصري يرفض مصافحة منافسه الإسرائيلي
منافسة بلا مصافحة
- فور إعلان الحكم، الأربعاء، خسارة عبد العال بالمباراة، توجه الإسرائيلي نحو المصري لمصافحته إلا أن الأخير رفض وقرر مغادرة الملعب.
- وسائل إعلام محلية نقلت عن مرزوق علي، نائب رئيس الاتحاد المصري للعبة الجودو، ورئيس بعثة مصر في اليابان إن الظلم التحكيمي كان وراء خسارة لاعبها.
- نائب رئيس الاتحاد المصري أوضح أن اللاعب الإسرائيلي كان يستحق الطرد وهو لم يحدث، ما دفع اللاعب المصري إلى عدم مصافحته عقب نهاية اللقاء.
- تنص لوائح الاتحاد الدولي للجودو على ضرورة انحناء اللاعبين المتنافسين ومصافحة بعضهما البعض بالأيدي عقب نهاية المباراة.
الثلاثاء، انسحب لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، من الدور الثالث للبطولة تجنبا لمواجهة اللاعب الإسرائيلي.
- في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريودي جانيرو البرازيلية عام 2016، رفض المصري إسلام الشهابي مصافحة منافسه الإسرائيلي أور ساساون، بعد نهاية النزال في دور الـ 32.
لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير لم يلتزم بالروح الرياضية ورفض المصافحة، رغم ان الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوبpic.twitter.com/OWQKrHjE3D— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 28, 2019
انتقادات إسرائيلية
- صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، علقت "ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير لم يلتزم بالروح الرياضية ورفض المصافحة، رغم أن الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوب".
لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي حصد الذهبية ببطولة الجودو العالمية. شاهدوا عزف نشيد إسرائيل الوطني في مراسم توزيع الميداليات.— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 28, 2019
لاعب مصري رفض مصافحته ولاعب إيراني رفض ملاعبته. على الرياضة أن تكون منفصلة عن السياسة pic.twitter.com/2wNhkvYUb6
- "إسرائيل بالعربية" في تغريدة أخرى: لاعب مصري رفض مصافحته ولاعب إيراني رفض ملاعبته. على الرياضة أن تكون منفصلة عن السياسة.
- السفارة الإسرائيلية بالقاهرة انتقدت خطوة عدم المصافحة، مستعنية بصورة تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
بعد أربعين عاما من السلام وبعد عدد لا يحصى من المصافحات— السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) August 28, 2019
توجه لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي إلى اللاعب المصري محمد عبد العال بعد تغلبه عليه في مباراة نصف النهائي من بطولة العالم للجودو متحلياً بالروح الرياضية إلا أن عبد العال–المهزوم–إنسحب من أمامه رافضاً المصافحة#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/rRWuObIgmO
- السفارة الإسرائيلية علقت على تويتر بأن رفض المصافحة جاء "بعد أربعين عامًا من السلام وبعد عدد لا يحصى من المصافحات".
- أوفير غندلمان المتحدث باسم نتنياهو، لم يعجبه أيضًا تصرف اللاعب المصري، وكتب على تويتر "ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير هرب من البساط".
- غندلمان: هناك سلام بين البلدين. رفض المصافحة من قبل المصري ليس إلا إساءة لسمعة مصر في الرياضة العالمية.
بالفيديو: لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير هرب من البساط.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 28, 2019
هناك سلام بين البلدين. رفض المصافحة من قبل المصري ليس إلا إساءة لسمعة مصر في الرياضة العالمية. pic.twitter.com/6H46bGOCLu
"أيديكم ملطخة بالدماء"
- التعليقات المصرية انهالت من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مهاجمة الردود الإسرائيلية، مؤكدة أنه لا سلام بين الشعوب العربية وبخاصة المصريين وبين إسرائيل.
- المغردون وصفوا السلام بين مصر وإسرائيل بأنه "سياسي"، وأن الشعوب ستظل تنظر لإسرائيل على أنها "محتلة وأيديها ملطخة بدماء الفلسطينيين".
- تم توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بعد آخر حرب بينهما جرت في أكتوبر/تشرين الأول 1973.
إليكم أبرز التعليقات:
تحية للاعب المصري واللاعب الإيراني أنهم لم يدنسوا أيديهم بمصافحة الصهيوني الملطخة يداه بدماء الفلسطينيين وهذا احتقار للكيان الصهيوني— Mohammed Rudha (@MohammedRudha) August 28, 2019
لايمكن ان تصافح يد قتلت اخوتنا واغتصبت ارضنا— Dr.mohamed Zidan،🇪🇬🇸🇦🇱🇧🇰🇼🇦🇪 (@DrMabdulhadi) August 28, 2019
تمنعون فلسطيني من اللعب بحرية في أرضه وتقول فصل الرياضة عن السياسة ....— الفهيم ... (@LisahainaAlmout) August 28, 2019
هذا لان كعادتكم ليس عندكم لا مبادئ سواء في رياضه او غيرها ،لاعبكم الحكم هو من اهداه الفوز وكان يستحق الطرد— Essam Mohamed (@EssamMo63399845) August 28, 2019
لن تتقبلكم الشعوب المسلمة و الحمد لله.— مروكي فخور 🇲🇦✌ (@Hichamito84) August 28, 2019
لا نعترف بوجودكم من الأساس لنصافحكم😊— البحَّار (@abojawad888) August 28, 2019
افصلوا أنفسكم أولا عن الإرهاب ، وأرجعوا الحق لأصحابه— عماد الدين (@oommddaa888) August 28, 2019
هذا السلام المزعوم وهم صنعتوه مع الدمى— محمد بن مرير (@848Afrad) August 28, 2019
وليس حقيقة .
الحقيقة هي انكم عدو الى يوم الدين وانتم تعلمون ذلك
أي سلام هذا الذي تتحدثون عنه ؟!— a.s.aldouh (@a_aldouh) August 28, 2019
" لاعب إسرائيل كان يستحق الطرد، وهو لم يحدث، ما دفع لاعب منتخبنا إلى عدم مصافحته عقب نهاية اللقاء".— كنز الزعيم السيسي (@kenzelsisy) August 28, 2019
مفيش سلام بينكو وبين الشعب المصري السلام بينكو وبين الحكومة بس ،— M.Z (@mohamedzen) August 28, 2019
هو سلام سياسي مش انسانى .. وانتم شر علي الانسانيه في كل انحاء الارض ... اليهود شعب قوم لا عهد لهم .. وذات يوم ستشربون من كأس الذل والاهانه علي ايدى العرب— M.Salah (@Heroo139) August 28, 2019