الصراع في ليبيا
الأحد 24 مايو 2020 15:42

بعد هزائمها الأخيرة.. قوات حفتر تقصف مطار معيتيقة وغارات من طيران إماراتي على غريان

جانب من قصف الطيران الإماراتي المسير لمدينة غريان
مواقع التواصل
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمطرت مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بوابل من القذائف الصاروخية في أول أيام العيد.

وقال بيان نشره المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في فيسبوك، إن القصف "يؤكد أن ادعاءات مليشيات الجنرال الانقلابي حفتر كاذبة، ومزاعمهم باطلة في وقف إطلاق النار".

ولفت أن ما قامت به قوات حفتر "هو استمرار لسجلها الإجرامي الذي لم تحترم فيه حرمة لشهر رمضان الفضيل، ولا لشعائر العيد، وفرحة الناس في أول أيامه".

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا، آلن بوجيا، دعا السبت، جميع الأطراف إلى احترام أجواء عيد الفطر ووقف القتال والعودة إلى الحوار والمفاوضات السياسية.

كما أعلنت قوات الوفاق في بيان آخر، قصف طيران مسيّر "إماراتي"، أحياء سكنية في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس.

وقال البيان إن "طيرانا مسيرا إماراتيا قصف الأحياء السكنية وقسم النجدة في مدينة غريان، عاصمة الجبل الغربي، (100 كلم جنوب طرابلس)"، بينما ما لم يذكر تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية ناجمة عن القصف.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ويتواصل تكبد قوات حفتر خسائر فادحة؛ بسبب  تلقيها ضربات في كافة مدن الساحل الغربي وصولًا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة.

المصدر
وكالات

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