مصر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 16:07

بعد هدم بيته.. مواطن مصري: سميت ابني السيسي وتهدموا بيتي؟

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنا مصريا، يقف أمام بناء مهدم وهو يشكو سوء حاله بعد أن تم هدم بيته.

وقال المواطن المصري والذي بدا متعبا وهو يتحدث ويتوسل ويكرر كلمة" يا ريس" طوال فترة حديثه أمام الكاميرا، وهو يبث الشكوى تلو الأخرى، ويحكي عن معاناته بعد هدم منزله.
وتحدث المواطن البسيط، عما لحق به منذ 4 أيام، وأوضح أنه يعيش هو وعياله في الشارع، وقال" مش لاقي مطرح ولا سرير أحط نفسي فيه، أنا قاعد في الشارع، أيه ذنبي".

 


وقال" أنت ما يرضيك نحن نقعد في الشارع، أنا وعيالي، وانا معاك يا ريس والناس تقول لي خلي السيسي ينفعك، وأنا معاك وحاسس إنك تعرفني شخصيا من كتر حبي ليك".
وكرر قوله" لو كان يرضيك ياريس، أنا معاك وسميت ابني السيسي والناس بتلومني وبتقول لي خلي السيسي ينفعك، نحن عندنا 10 أطفال وحاجتي في الشارع وبايتين في الشارع ولا لاقي لبس ولا حذاء".
وقال" الناس بتعطف علي بكباية شاي وأنا مش عايز كباية شاي أنا عايز أوضة أقعد فيها مع عيالي من البلطجية، الناس بتتريق علي يا ريس".
وناشد المواطن المصري الذي ذكر في حديثه أنه يعمل حلاقا، كل المسؤولين، وكل من يقدر أن يساعده على حل مشكلته.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مصري
السيسي
هدم
منزل
الشارع
حلاق

اقرأ أيضا

Thumbnail
تخفف من حدة الالتهابات.. فاكهة استوائية قد تكون العلاج لفيروس كورونا
Thumbnail
تركيا تكشف عن تطوير منصة إطلاق لكافة الصواريخ محلية الصنع (صور)
Thumbnail
الرئيس التونسي الأسبق: الإمارات باتت محمية إسرائيلية أمريكية
Thumbnail
صحيفة شارلي إيبدو تعيد نشر رسوم مسيئة للنبي محمد
Thumbnail
غضب بسبب اسم طائرة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.. ما القصة؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: "الطائر اللص" خطف الطعام وهرب!
  2. إسماعيل هنية يحث الجامعة العربية على مقاضاة إسرائيل
  3. شاهد: مئات الآلاف في شوارع الجزائر يطالبون برحيل النظام
  4. تركيا تخزن قطع غيار الأسلحة المهمة تحسبا للعقوبات الأمريكية
  5. تمريض مستشفى الفيوم يشكو قلة فحص الطواقم الطبية