بعد هجوم ماكرون على الإسلام.. الشرطة الفرنسية تداهم جمعية خيرية إسلامية وتعتقل مؤسسها (فيديو)
وأفادت الجمعية الخيرية التي تتخذ من فرنسا مركزاً لها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشرطة الفرنسية أوقفت "سي حمدي" وكبّلت يديه هو وزوجته أمام أطفالهما وطلبت منهم رفع أيديهم عالياً.
وأوضحت أن "سي حمدي" تعرض لعنف الشرطة الفرنسية رغم عدم مقاومته إياهم.
ونقلت حسابات التواصل الاجتماعي لـ "بركة سيتي"، لحظات مداهمة الشرطة لمقرها، في بث مباشر.
⚡ 🇫🇷 [ VIDÉO ] Perquisition ce matin dans les locaux de l’ONG musulmane @Barakacity et chez son fondateur @IdrissSihamedi. Les forces de l’ordre ont saccagé les locaux.— [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) October 14, 2020
► L’épouse d’#IdrissSihamedi a été menotté et celui-ci a été frappé par un policier. #soutienbarakacity pic.twitter.com/NFL3G1LSn9
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من قبل السلطات الفرنسية حول المداهمة التي لم تعثر خلالها الشرطة على أي دليل يدين الجمعية الخيرية، وفقاً لمسؤوليها.
وفي وقت سابق، وجّه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمنان، تهمة "دعم الإرهاب" إلى "سي حمدي" الذي حصل بدوره على براءة من تهم الإرهاب الموجهة إليه سابقاً.
وأمس الثلاثاء، كشف "دارمانان" عن إغلاق السلطات 73 مسجدًا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف".
بهذه الطريقة فتشت السلطات الفرنسية مقر جمعية بركة سيتي الخيرية الإسلامية، وقادت رئيسها إدريس سهامدي إلى التحقيق بعدما تفتيش بيت عائلته بنفس الطريقة، كما اعتدت على الموظفين داخل الجمعية وعلى ممتلكاتها. هكذا تطبق فرنسا صاحبة شعار "حرية - إخاء - مساواة" القانون بحق المسلمين! pic.twitter.com/4kvXjBZUJi— Maryame Mohammed (@RaMaryame) October 14, 2020
Cette tribune vise à appuyer la thèse de @GDarmanin : nous caresserons les bons musulmans qui accepteront les imams labellisés comme des moutons par le CFCM ( produit du ministère de l’intérieur ! )— Idriss Sihamedi (@IdrissSihamedi) October 14, 2020
Et nous qualifierons les « autres » de méchants radicaux.#BoycottSaphirNews !
Actuellement dans les bureaux de @Barakacity je découvre les nombreux dégâts post-perquisition. C’est d’une violence inouïe. Il faut le voir pour le croire. Tout a été cassé sans retenue. J’invite chacun et chacune à SE MOBILISER contre ces pressions. #soutienbarakacity pic.twitter.com/vJbRYLRh4h— Billal RIGHI 🧕🏼 (@BillalRighi) October 14, 2020
ماكرون والإسلام
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال ماكرون في خطاب له إن "الإسلام يعيش أزمة في كل مكان بالعالم"، وإن على باريس التصدي لما وصفها بـ"الانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز وإنكار الجمهورية الفرنسية".
جاء ذلك بالتزامن مع استعداد ماكرون لطرح مشروع قانون ضد "الانفصال الشعوري"، بهدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".
وانتقد مسلمون في فرنسا تصريحات ماكرون عن الإسلام، واستعداده لطرح مشروع القانون.
ونشر مسلمون بيانا على موقع "ميديا بارت"، من قبل 100 شخصية مسلمة في فرنسا، بينهم أكاديميون، ورجال أعمال، وصحفيون، وأئمة وعاملون في مجال الصحة.
وشدد البيان الذي جاء بعنوان "الانفصالية: صوت 100 مسلم يقول قف!"، على ضرورة ألا يكون المسلمون هدفا للساسة الفرنسيين مثل وزير الداخلية جيرالد دارمانين، والرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس.
البيان الذي جاء على شكل رسالة مفتوحة، أشار إلى أن ماكرون اختار استهداف المسلمين بدلا من الإرهاب، مبينا أن مشروع قانون "الانفصال الشعوري" يستهدف حرية المسلمين ويزيد الضغوطات تجاههم.
وأكد وجوب عدم تعرض المسلمات المحجبات وغير المحجبات للتمييز، داعيا إلى تخلي الدولة الفرنسية عن مراقبة المسلمين.
كما أعلن الأزهر الشريف رفضه تصريحات ماكرون عن الإسلام، مؤكدا أنها "عنصرية وتؤجج مشاعر ملياري مسلم".
وأوضح بيان لمجمع البحوث الإسلامية، أن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن ماكرون، اتهم فيها الإسلام باتهامات باطلة لا علاقة لها بصحيح هذا الدين".
وأضاف "نرفض بشدة تلك التصريحات ونؤكد أنها تصريحات عنصرية من شأنها أن تؤجج مشاعر ملياري مسلم".
واستنكر البيان، "إصرار البعض على إلصاق التهم الزائفة بالإسلام أو غيره من الأديان كالانفصالية والانعزالية".
وأكد أن هذا الإصرار "خلط معيب بين حقيقة ما تدعو إليه الأديان من دعوة للتقارب بين البشر وعمارة الأرض وبين استغلال البعض لنصوص هذه الأديان وتوظيفها لتحقيق أغراض هابطة".
وأعلن شيخ الأزهر في بيان، "استنكاره وغضبه الشديد من إصرار بعض المسئولين في دول غربية على استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي غير منتبهين لما يترتب على هذا الاستخدام من إساءة بالغة للدين الإسلامي والمؤمنين به".
وقال الطيب في تغريدة نشرها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية "في الوقت الذي نسعى فيه مع حكماء الغرب لتعزيز قيم المواطنة والتعايش، تصدرُ تصريحات غير مسؤولة، تتخذ من الهجوم على الإسلام غطاءً لتحقيق مكاسب سياسية واهية، هذا السلوك غير الحضاري ضد الأديان يؤسِّس لثقافة الكراهية والعنصرية ويولِّد الإرهاب".
ووفق تقارير صحفية، جاءت تصريحات شيخ الأزهر بعد أيام من تصريحات لوزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، تؤكد أن بلاده "في حرب ضد الإرهاب الإسلامي"، عقب هجوم استهدف مقر قديم لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة.