السعودية
الجمعة 15 مايو 2020 15:44

بعد نشر مكالمته.. تضامن واسع مع سلمان العودة ومخاوف على صحته

عبر مغردون عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشيخ سلمان العودة، المعتقل في السجون السعودية، بعد نشر حساب "معتقلي الرأي" تسجيلًا لمكالمة له مع أسرته.

وعبر نشطاء عن فرحتهم بسماع صوت الشيخ العودة في شهر رمضان المبارك، ولكنهم أعربوا عن مخاوفهم وحزنهم بسبب التعب والإرهاق الذي بدا على صوته.
وقال حساب "معتقلي الرأي" في السعودية إن الإرهاق ظهر على صوت العودة نتيجة استمرار اعتقاله في العزل الانفرادي وظروف السجن.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد ما تحدث به نجله عبد الله العودة أن والده كأنه "يركض خلال المكالمة" وبالكاد يسلم على العائلة لأن المكالمة المسموح بها قصيرة جدًا.
ونشرت حسابات حقوقية مقاطع فيديوهات متعددة للعودة قبيل اعتقاله تحدث فيها عن أحواله الصحية الجيدة، وقارنوا ذلك بالتسجيل الجديد.

سلمان العودة يتصل بعائلته

كان حساب معتقلي الرأي، بثّ على موقع تويتر مكالمة للشيخ سلمان العودة وهو يتحدث لعائلته عبر الهاتف من داخل السجن الذي دخله منذ سبتمبر/أيلول 2017.
ونشر الحساب المكالمة التي يتضح من تفاصيلها أنها أجريت في شهر رمضان ويتحدث فيها العودة أنه بخير وبحالة جيدة.
وتتحدث الأسرة مع الشيخ العودة عن استعدادتها في شهر رمضان وأداء صلاة التراويح وتسأله عن حاله داخل المعتقل.

الشيخ العودة في السجن

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.
وتبث الجزيرة مباشر مجموعة حلقات للشيخ العودة حول تأملاته في أسماء الله الحسنى وآيات الذكر الحكيم.

المصدر
الجزيرة مباشر
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