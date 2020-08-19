التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الأربعاء 19 أغسطس 2020 14:07

بعد نتنياهو.. مسؤول إسرائيلي رفيع ضيفا على قناة دبي (فيديو)

المتحدث باسم مكتب نتنياهو أوفير جندلمان- في لقاء مع قناة دبيّ
مواقع التواصل
بثّت قناة (دبي) الإماراتية، لقاءً مع أوفير جندلمان المتحدث باسم مكتب نتنياهو، يعد أول لقاء لمسؤول إسرائيلي عبر القناة التي تبث من دبي، في الإمارات.

ووثق اللقاء رسالة جندلمان حول التطبيع، قائلًا إن رسالة المجتمع الإسرائيلي هي "السلام مع الجميع، والعالم العربي الذي كانت أول بوادر الحراك فيه الاتفاق مع الإمارات."

واحتفى جندلمان باللقاء وقال" تشرفت بكوني أول مسؤول إسرائيلي في التاريخ، يظهر على شاشة قناة دبي، وذلك في إطار حوار مثمر وبناء حول فوائد السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات".

وأضاف بالقول" لوسائل الإعلام دور محوري في فتح أبواب التواصل والحوار المباشر بيننا" وقال" شكراً لقناة دبي الموقرة على استضافتي".

نتنياهو وسكاي نيوز عربية

كانت قناة سكاي نيوز عربية، المملوكة لأبو ظبي، قد استضافت وبعد أيام قليلة على الإعلان عن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للحديث عن الاتفاق.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم وامتعاضهم من اللقاء، الذي أجرته القناة الإماراتية مع نتنياهو واعتبروا ذلك " سقوطا أخلاقيا".

وقالت سكاي نيوز أبو ظبي، عن اللقاء بأنه أول لقاء تلفزيوني لنتنياهو منذ إعلان (معاهدة السلام مع الإمارات) في وقت كانت التقارير تتحدث عن لقاءات سرية تجري وزيارات تجري بين الجانبين منذ فترة طويلة.

وقال نتنياهو خلال المقابلة، إن الاتفاقية " تجمع الإمارات مع إسرائيل وهما من أكثر المجتمعات تقدماً في العالم، ويساعدان بعضهما بعضاً، لتحقيق أشياء لا محدودة لهما ولدول المنطقة والعالم".

وأكد نتنياهو في معرض حديثه إن "تعليق" مخطط الضم بالضفة الغربية، كان مطلبا أمريكيا "في الوقت الحالي ونحن وافقنا" في وقت زعمت الإمارات إنها "نجحت في وقف مخطط الضم بفضل اتفاقها مع إسرائيل".

وأشار إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى "تعاون بين الإمارات وإسرائيل في عدة مجالات وأن المستثمرين الإسرائيليين يتطلعون إلى "الاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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أوفير جندلمان
نتنياهو

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