دوري أبطال أفريقيا
الأربعاء 21 يونيو 2017 16:13

بعد موقف مدير الأهلي المصري.. الكاف يحذر من خلط السياسة بالرياضة

حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، انسحب من المؤتمر الصحفي بسبب ميكروفون "بي إن سبورت"
حذر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) من أن أي خلط للسياسة بالرياضة في المسابقات الرياضية سيقابل بالعقوبات المناسبة.

جاء تحذير الكاف بعد قيام حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بالانسحاب من المؤتمر الصحفي المنعقد قبل مباراة فريقه مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، بسبب وجود ميكروفون قناة "بي إن سبورت" القطرية، وانسحابه مجددا من المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اللقاء، لكنه عاد واستكمل المؤتمر الصحفي.

وقال الكاف في بيان صحفي: "من ضمن المبادئ التي تعد من القيم الأساسية للحركة الأولمبية هي حاجة جميع المستفيدين من الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، اللاعبون، الأندية، الاتحادات الوطنية، والاتحادات، للاحترام الشديد للحيادية والاستقلالية، خاصة على المستوى السياسي في إطار شبكة عمل الأحداث الرياضية التي يشاركون بها".

وأضاف أنه "تمت ملاحظة بعض التصرفات غير المناسبة بهذا الصدد مؤخراً من قبل ممثلي أندية معينة ومنتخبات تتنافس في مسابقات الكاف. هذه التصرفات لا مجال لتواجدها في المسابقات الرياضية".

وقال الكاف إنه يدعو "أصحاب المصلحة المعنيين بأن يسود  الاحترام، بغض النظر عن الحساسيات والضغوط التي تتواجد، ويشير لأنه سيكون يقظاً فيما يخص احترام هذه المبادئ الخاصة بالحيادية والاستقلالية في كل المباريات المستقبلية التي تقام تحت رعايته".

وحذر من أن "مراقبي المباريات والمنسقين العامين سيقومون برفع التقارير اللازمة، وبناء عليها ستقوم اللجان المنظمة المختصة باتخاذ العقوبات المناسبة بما يتفق مع اللوائح المطبقة".

المصدر
الجزيرة مباشر
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الأهلي المصري
الوداد البيضاوي
هزيمة
بي إن سبورت
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
عقوبات

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