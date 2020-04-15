السعودية
الأربعاء 15 أبريل 2020 15:37

بعد مقتل مواطن سعودي.. داعية يفتي باستخدام القوة لنزع الملكية

أثار داعية سعودي حالة من الجدل والسخط بين ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن مشروعية نزع الملكية الخاصة لأجل المصلحة العامة حتى ولو بالقوة والإجبار في حال الرفض.

وقال خالد المزيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن نزع الملكية الخاصة أمر مشروع باتفاق الفقهاء وللدولة إجبار من يرفض ذلك، وهو ما جرى به عمل الخلفاء الراشدين وقرره العلماء، وفق زعمه.

وأضاف أن كل توسعة للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبر التاريخ كانت تنزع فيها ملكيات خاصة.

ويتزامن حديث المزيني مع واقعة قتل قوات الأمن السعودي للمواطن عبد الرحيم الحويطي الذي رفض تسليم منزله لصالح مشروع "نيوم" في منطقة تبوك. وهو المشروع الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن رؤياه 2030.

ووصف مغردون حديث الداعية السعودي بـ "الفقه البارد" الذي لم ينظر إلى ما ترتب على هذا النزع من استباحة دم مسلم تفوق حرمته حرمة البيت الحرام.

وعبر المعلقون عن استغرابهم ورفضهم لحديث الداعية وتساءلوا "هل يجوز للمصلحة العامة قتله وسفك دمه؟ أم إن الإجبار يشمل أيضًا القتل؟".

واستهجن المغردون مساواة الداعية بين توسعة المسجدين الحرام والنبوي وجواز نزع الملكية الخاصة لهما بمشروع "نيوم" الترفيهي السياحي.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن بدء التخطيط لبناء مدينة "نيوم"، بكلفة تقديرية للمشروع 500 مليار دولار، وتقع على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، ويقطن في هذه المساحة مالا يقل عن 20 ألف شخص أغلبهم من قبيلة الحويطات، والتي تتوزع في الأردن وفلسطين ومصر والسعودية.

وفي بيان لها، دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بدء النظام السعودي لعمليات تهجير قسري لسكان محليين أغلبهم من قبيلة الحويطات في إطار مشروع "نيوم".

وأكدت المنظمة أن الإخلاء القسري للسكان، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وسلخهم من محيطهم الاجتماعي، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، إذ إنه لا يجوز التذرع بالمصلحة العامة كمبرر للإخلاء القسري لآلاف السكان، داعية المجتمع الدولي للتدخل.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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