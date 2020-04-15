بعد مقتل مواطن سعودي.. داعية يفتي باستخدام القوة لنزع الملكية
وقال خالد المزيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن نزع الملكية الخاصة أمر مشروع باتفاق الفقهاء وللدولة إجبار من يرفض ذلك، وهو ما جرى به عمل الخلفاء الراشدين وقرره العلماء، وفق زعمه.
1-2 نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة بتعويض عادل: مشروع باتفاق الفقهاء، وللدولة إجبار من يرفض هذا، وهو الذي جرى به عمل الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان— خالد | المزيني (@muzeini) April 14, 2020
وقرره العلماء في كتب الفقه وكتب الأحكام السلطانية
وكل توسعة للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبر التاريخ كانت تنزع فيها ملكيات خاصة
وأضاف أن كل توسعة للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبر التاريخ كانت تنزع فيها ملكيات خاصة.
ويتزامن حديث المزيني مع واقعة قتل قوات الأمن السعودي للمواطن عبد الرحيم الحويطي الذي رفض تسليم منزله لصالح مشروع "نيوم" في منطقة تبوك. وهو المشروع الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن رؤياه 2030.
=قال ابن عقيل: وجدت هذا صحيحا، فإن الله وهو الغاية في العدل؛ يبعث المطر والشمس، فإن كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع؛ فغيره أولى"اهـ— خالد | المزيني (@muzeini) April 14, 2020
هذا استنباط نفيس لأبي الوفاء ابن عقيل، استحسنه ابن مفلح، وأقره عليه، في تأكيد ما استقر عليه الفقه من نزع الملكية للمصلحة العامة
ووصف مغردون حديث الداعية السعودي بـ "الفقه البارد" الذي لم ينظر إلى ما ترتب على هذا النزع من استباحة دم مسلم تفوق حرمته حرمة البيت الحرام.
وعبر المعلقون عن استغرابهم ورفضهم لحديث الداعية وتساءلوا "هل يجوز للمصلحة العامة قتله وسفك دمه؟ أم إن الإجبار يشمل أيضًا القتل؟".
واستهجن المغردون مساواة الداعية بين توسعة المسجدين الحرام والنبوي وجواز نزع الملكية الخاصة لهما بمشروع "نيوم" الترفيهي السياحي.
هذا والله هو الفقه البارد.— عبدالقدوس الهاشمي (@AbdulqdoosA) April 15, 2020
لم ينظر الشيخ إلى ما ترتب على هذا النزع من استباحة دم مسلم تفوق حرمته حرمة البيت الحرام.
وخلط بين المصلحة العامة المتحققة لعموم الخلق والمصلحة الخاصة بأصحاب رؤوس المال، وبين ما يتعين إزالته لتحقق المصلحة (إذا سلمنا بها)وما يمكن لقيام المصلحة مع وجوده. https://t.co/XbUfLNzhl6
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن بدء التخطيط لبناء مدينة "نيوم"، بكلفة تقديرية للمشروع 500 مليار دولار، وتقع على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، ويقطن في هذه المساحة مالا يقل عن 20 ألف شخص أغلبهم من قبيلة الحويطات، والتي تتوزع في الأردن وفلسطين ومصر والسعودية.
وفي بيان لها، دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بدء النظام السعودي لعمليات تهجير قسري لسكان محليين أغلبهم من قبيلة الحويطات في إطار مشروع "نيوم".
وأكدت المنظمة أن الإخلاء القسري للسكان، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وسلخهم من محيطهم الاجتماعي، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، إذ إنه لا يجوز التذرع بالمصلحة العامة كمبرر للإخلاء القسري لآلاف السكان، داعية المجتمع الدولي للتدخل.
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يعنى يجوز قتل من رفض نزع ملكيته الخاصة.. هل هذا هدى الخلفاء؟— A7med Said 78 (@78_a7med) April 15, 2020
الدكتور خالد سلمك الله :— حمودي (@jiliilvi) April 14, 2020
لا يخالطنا شك فيمن نزعت ملكيته الخاصة للمصلحة العامة أنه غير مشروع له الامتناع ،
بيد أن هذه الواقعة المشهورة لم يتحقق فيها شرط كونها مصلحة عامة ؛
فلا يخفاك أن المشروعَ المقام على المسافات العظيمة جدا مشاريع جلها هابطة أو فاسدة ،
وهل يجوز للمصلحة العامة قتله وسفك دمه؟— حزم الظامي (@a_l_b1406) April 14, 2020
وأين المصلحة العامة في مشروع نيوم المشبوه؟؟— الديسق (@el_disag) April 15, 2020
تأتون بالأقوال، وكلام الفقهاء... ثم تنزلونها على ما تريدون.... تستدلون بالحق "إن سلمنا بصحته" على الباطل.
ثم لو سلمنا لكم بما تقولون، أين حكم المحكمة وقضاء القضاة في هذه الواقعة قبل الشروع في نزع الملكية؟
وهل يصل الأمر إلى قتل من يرفض؟
هل المصلحه العامه بنزع ملكية عقار لإنشاء فندق يقيم فيه السياح.— عبدالله فهد العجمي (@Ebn_me3kam) April 15, 2020
مالكم كيف تحكمون.
وحرمة دم المسلم ماحكمها لو تكرمت إذا عارضت بناء الفندق.
نريد تخريجه تبيحها.
لا تشبه نزع ملكيات منطقه الحرم المكي والنبوي بمثل هذه الحاله— عبدالله (@hqljyhPsXOABl34) April 14, 2020
في الحالة الأولى بعض من الميسورين تنازل عن ملكه لصالح الحرم هنا الوضع يختلف
انت تأخذ بيتي لاقامة مشروع سياحي ترفيهي
انا لا أفهم في الشرع
ولكن حرمة دم المسلم عند الله أعظم من هدم الكعبه
اتق الله
د خالد— الديوان (@Aldiwan2030) April 14, 2020
والله ليس وقته إلا إن استطعت بيان جريمة #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي وهل الحل معه بتلك القذائف والحمم النارية فقط؟
هل تعرف معنى القتل ؟ ستقف معه يوم ( لأي يوم أجلت) وسيشهد الناس عليك بما قلت بعد إراقة دمه، وسأذكرك قريبا أنك لن تقف عند حد .#نيوم#السعودية https://t.co/KHLMzlQO16
هكذا يكون القياس الفقهي الفاسد— 🔍Anime Inspector✨ (@InspectorAnime) April 14, 2020
- طبعاً هو ما قاس حتّى الآن 😁 https://t.co/OnmWCNALXM