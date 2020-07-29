مصر
الأربعاء 29 يوليو 2020 21:46

بعد مقتل مصريين في السعودية.. وزيرة الهجرة: "حادث فردي"

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم
وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم
أرشيفية
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إن حادث مقتل مصريين اثنين بالرصاص في السعودية، حادث فردي ولا يعبر عن المجتمع السعودي.

وأضافت الوزيرة أن "المجتمع السعودي يعامل المصريين كإخوة أشقاء"، وناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدقّقة على مواقع التواصل، مؤكدة متابعتها الفورية لكل حادث يتعرض له المصريون في الخارج.

وسقط مصريان، أمس الثلاثاء، برصاص سعودي إثر نشوب خلاف "بسيط" بين صاحب العمل السعودي ومصريين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا (جنوبي مصر)، ما دفع السعودي إلى إطلاق ثلاث رصاصات بظهر عز الدين محمد عبد الشافي (مواليد 1967)، وعادل عبد الإمام حسين (مواليد 1983)؛ فأرداهما قتيلين.

وفي السياق، قالت الجالية المصرية بالسعودية في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك إن صاحب العمل المذكور "أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدرًا من الخلف"، وأصاب "كل واحد منهما بـثلاث طلقات في الظهر".

وأكدت الجالية أن المجني عليهما كانا يعملان في أعمال التشطيب لدى الجاني، وعندما طلب منهما المواطن السعودي إصلاح ماسورة خزان مصب مياه كان من المفترض أن يكون عليها غطاء، رفضا طلبه، قائلين: "إحنا نجارين ومش شغلنا، وإنه عادي بعد الخرسانة تتظبط، لكن ده شغل سباكة".

وأضافت الجالية على فيسبوك أن الجاني "تركهما لاستكمال أعمالهما، ثم عاد بعد فترة وجيزة، حاملًا بندقية آلية، وأطلق عليهما الرصاص، حتى وافتهما المنية".

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل، وعبّر مغردون عن أن كرامة الموطن في الخارج تمثل انعكاسًا مباشرًا لكرامة المصريين في الداخل.

وقارن مغردون بين هذا الحادث وحادث الاعتداء على مصري في الكويت، الخميس الماضي، إذ اعتدى كويتي على مصري صفعًا على الوجه ثلاث مرات.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية لوسائل إعلام مصرية "تواصلنا مع القنصلية المصرية بالكويت، وتابعنا القضية حتى قبضت الشرطة الكويتية على المواطن الكويتي".

وأضافت "أحيي وليد (الشاب المصري المعتدَى عليه) لثباته الانفعالي لأنه احترم المكان الذي يعمل به، ما أوقع المواطن الكويتي في الخطأ أكثر"، محذرة من أن البعض قد يستغل الأمر للوقيعة بين الشعبين والحكومتين المصرية والكويتية.

وأكدت أن مثل هذه الحوادث فردية ولا ينبغي أن تمثل مشكلة بين الشعبين، وطالبت بحذف الفيديو من على مواقع التواصل حفاظا على كرامة المصريين بالخارج.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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