فن
الثلاثاء 11 فبراير 2020 18:20

بعد مرضه وتفكيره بالاعتزال.. فنان مصري يشعل مواقع التواصل بـ "سَقَّف"

الفنان المصري رامي جمال
الفنان المصري رامي جمال
مواقع التواصل
حصدت أغنية "سقف" (صفق بالفصحى) للفنان المصري رامي جمال أكثر من مليونين و500 ألف مشاهدة خلال 3 أيام من بثها على يوتيوب.

جاءت الأغنية بعد ثلاثة أشهر من إعلانه عن إصابته بمرض البهاق، وتفكيره في الاعتزال، وقيامه بجراحة مؤخرا.

تتألف الأغنية من كلمات بسيطة خفيفة الظل باللهجة المصرية الدارجة، تصلح لنحت "إيفيهات" ولغة حوار بين الشباب.

تبعث كلمات الأغنية على الأمل، وتدعو المصريين للتغلب على المصاعب بالابتهاج والرضا.

شارك في تصوير "الفيديو كليب" عدد من الفنانين ونجوم الرياضة والإعلام، وأُنتج بتقنية أقرب لتصوير السيلفي بالهاتف، وقصص إنستغرام ذات الفلاتر.

وكتب رامي جمال في نهاية الفيديو كلمة لجمهوره، قائلا: "بسبب الدعم النفسي اللي لقيته منكم، لقيت إن واجبنا إن الأغنية دي تبقى هدية مني ومن كل النجوم المشاركين فيها وفي صناعتها لكل حد محبط أو لسة موصلش لحلمه هدفنا نقولك (لو الظروف هستخف.. سقف".

ورغم المشاهدات القياسية، واحتفاء الجمهور والإعلام بالأغنية، إلا أنها لم تسلم من الانتقاد والسخرية.

انقسم المصريون حولها: رأى بعضهم أنها مبهجة وتمنح مستمعيها طاقة إيجابية، بينما سخر منها آخرون واعتبروها تعبر عن حماس وتفاؤل مفتعل لا يمت للواقع بصلة، ولا يحل مشاكل الحياة اليومية.

أغنية "سقف" للفنان رامي جمال

 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
رامي جمال
سقف
يوتيوب
البهاق
الاعتزال

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