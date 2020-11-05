الانتخابات الأمريكية
الخميس 5 نوفمبر 2020 19:05

بعد مؤشرات ترجح هزيمته.. ترمب يستغيث: أوقفوا فرز الأصوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، بوقف عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك بعد ظهور مؤشرات شبه مؤكدة إلى تفوق منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أوقفوا فرز الأصوات".
وأضاف في تغريدة آخرى نشرها بعد الأولى بدقائق: "لن يتم احتساب أي صوت وصل بعد يوم الانتخابات!".
جاء ذلك بعد اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز في انتخابات الرئاسة، في حين عكف المسؤولون على فرز الأصوات في بضع ولايات ستحسم النتيجة وخرجت احتجاجات في الشوارع.

وزعم ترمب أن الانتخابات تشهد تزويرا دون أن يورد أدلة على ذلك، وأقام دعاوى قضائية في سباق انتخابي لم يحسم بعد.

ومع تصاعد التوتر تجمع نحو 200 من أنصار ترمب، بعضهم مسلح ببنادق ومسدسات، أمام مركز اقتراع في فينيكس بولاية أريزونا بعد تردد شائعات لا تستند لدليل عن عدم إحصاء أصوات للرئيس الجمهوري.

وفي ديترويت، منع مسؤولون نحو 30 شخصا أغلبهم جمهوريون من دخول مقر يجري فيه إحصاء الأصوات وسط مزاعم بأن الفرز في ميشيغان  يشهد تزويرا.

وطالب محتجون مناهضون لترمب في مدن أخرى باستمرار فرز الأصوات. واعتقلت الشرطة 11 شخصا وصادرت أسلحة في بورتلاند وأوريغون بعد أنباء عن أعمال شغب، كما حدثت اعتقالات في نيويورك ودنفر ومينيابوليس.

ويضيق الفارق في السباق الانتخابي في خمس ولايات، إذ يتقدم بايدن قليلا في نيفادا وأريزونا في حين يراقب ترمب تقلص تقدمه السابق في بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين مع فرز الأصوات المرسلة بالبريد أو غيره من أشكال التصويت الغيابي. واحتفظ ترمب بتقدم بسيط في نورث كارولاينا، وهي ولاية حاسمة أخرى.

أنصار ترمب يحتجون في أريزونا

ويتعين على ترمب أن يفوز في الولايات التي لا يزال متقدما فيها بالإضافة إلى أريزونا أو نيفادا للفوز على منافسه وتجنب أن يصبح أول رئيس أمريكي يخسر فترة الرئاسة الثانية منذ جورج بوش الأب في 1992.
وتوقع بايدن (77 عاما) فوزه أمس الأربعاء وأطلق موقعا إلكترونيا لبدء مرحلة انتقال إلى بيت أبيض يقوده الديمقراطيون في يناير/كانون الثاني.

ويسعى ترمب (74 عاما) منذ فترة للتشكيك في مصداقية عملية التصويت إذا ما خسر. ومنذ يوم الثلاثاء، أعلن فوزه رغم أن هذا لم يحدث بعد، واتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات دون أن يورد دليلا  على ذلك، وتعهد بمقاضاة بعض الولايات.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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