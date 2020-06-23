قرصنة
الثلاثاء 23 يونيو 2020 12:53

بعد قضية "بي آوت كيو": السعودية تستهدف حجب 231 موقعا إلكترونيا

السعودية تعتزم حجب مئات المواقع على الانترنت لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية
السعودية تعتزم حجب مئات المواقع على الانترنت لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية
مواقع التواصل
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عزمها حجب231 موقعا إلكترونيا مخالفا للأنظمة تمهيدا لإغلاقها، عقب صدور تقرير لمنظمة التجارة العالمية يثبت عدم مكافحة الرياض للقرصنة.

وشمل قرار الهيئة حجب المواقع الإلكترونية التي تذيع بثا مباشرا لمباريات، وتلك التي تتيح تحميل ومشاهدة أفلام ومسلسلات، وتحميل كتب دون إذن أصحاب الحقوق.

وكذلك تضمن حظر بيع أجهزة استقبال البث وقبول اشتراكات في قنوات تلفزيونية مشفرة، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد التلفزيونية بطريقة غير نظامية.

وأشار القرار إلى عقوبة المخالفين التي تتضمن غرامات تصل إلى 250 ألف ريال، والسجن، والتشهير.

وفي تغريدة أخرى نشرت الهيئة السعودية مقطع فيديو لتوضيح القرار قالت فيه إن "المواقع الالكترونية غير المرخصة، والتي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، تؤثر على اقتصاديات أصحاب الحقوق وتقلص من الفرص والأعمال".

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الهيئة وقالوا إن السعودية تواصل انصياعها لقرارات منظمة التجارة العالمية، بينما عبر سعوديون عن غضبهم من الإمارات التي جعلت بلادهم تتراجع وتتورط في العديد من القضايا.

كما صب مغردون غضبهم أيضا على المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، معتبرين أن السعودية تدفع ثمن أعماله، وبسببه تم حرمانهم من قراءة العديد من الكتب، ومشاهدة الأفلام، والمباريات.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أدانت رسميا المملكة العربية السعودية بانتهاك حقوق شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، موضحة أن الرياض ضالعة في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة "بي آوت كيو". 

حيث أصدرت لجنة التحكيم لهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية تقريرها النهائي بشأن عملية القرصنة والسطو الواسعة والطويلة التي قادتها "بي آوت كيو" على برامج شبكة قنوات "بي إن سبورتس". 

وأوضح التقرير أن "السعودية خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقا لأدلة مقدمة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)"، وكشف أن "بي آوت كيو" استفادت من دعم مؤسسات وشخصيات سعودية نافذة، منها سعود القحطاني.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
السعودية
حقوق الملكية الفكرية
حجب مواقع
بي أوت كيو

اقرأ أيضا

Thumbnail
لغم على شكل سلحفاة في حديقة مواطن ليبي (فيديو)
Thumbnail
ترمب يوقف منح بطاقات الإقامة الدائمة وتأشيرات العمل حتى نهاية العام
Thumbnail
الرئيس الفرنسي: لن نتهاون مع دور تركيا في ليبيا
Thumbnail
ردا على تهديد السيسي.. الأمم المتحدة: هذا آخر ما تحتاج إليه ليبيا
Thumbnail
بعد فشلها في اليمن وليبيا.. ماذا تبقى في جعبة الإمارات؟

الأكثر قراءة

  1. لغم على شكل سلحفاة في حديقة مواطن ليبي (فيديو)
  2. ترمب يوقف منح بطاقات الإقامة الدائمة وتأشيرات العمل حتى نهاية العام
  3. الرئيس الفرنسي: لن نتهاون مع دور تركيا في ليبيا
  4. بعد قضية "بي آوت كيو": السعودية تستهدف حجب 231 موقعا إلكترونيا
  5. ردا على تهديد السيسي.. الأمم المتحدة: هذا آخر ما تحتاج إليه ليبيا