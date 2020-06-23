بعد قضية "بي آوت كيو": السعودية تستهدف حجب 231 موقعا إلكترونيا
وشمل قرار الهيئة حجب المواقع الإلكترونية التي تذيع بثا مباشرا لمباريات، وتلك التي تتيح تحميل ومشاهدة أفلام ومسلسلات، وتحميل كتب دون إذن أصحاب الحقوق.
وكذلك تضمن حظر بيع أجهزة استقبال البث وقبول اشتراكات في قنوات تلفزيونية مشفرة، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد التلفزيونية بطريقة غير نظامية.
في إطار جهود المملكة للحد من انتهاكات حقوق #الملكية_الفكرية نستهدف حجب ٢٣١ موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة الملكية الفكرية تمهيداً لإغلاقها ..#احترام_حقوق_الملكية_الفكرية pic.twitter.com/jNIRV3qYP9— الهيئة السعودية للملكية الفكرية (@SAIPKSA) June 21, 2020
وأشار القرار إلى عقوبة المخالفين التي تتضمن غرامات تصل إلى 250 ألف ريال، والسجن، والتشهير.
وفي تغريدة أخرى نشرت الهيئة السعودية مقطع فيديو لتوضيح القرار قالت فيه إن "المواقع الالكترونية غير المرخصة، والتي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، تؤثر على اقتصاديات أصحاب الحقوق وتقلص من الفرص والأعمال".
المواقع الالكترونية الغير مرخصة والتي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، تؤثر على اقتصاديات أصحاب الحقوق وتقلص من الفرص والأعمال..— الهيئة السعودية للملكية الفكرية (@SAIPKSA) June 21, 2020
لنعمل سوياً على لتعزيز #احترام_حقوق_الملكية_الفكريةhttps://t.co/mlJTm958IN pic.twitter.com/4b80v31TJQ
وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الهيئة وقالوا إن السعودية تواصل انصياعها لقرارات منظمة التجارة العالمية، بينما عبر سعوديون عن غضبهم من الإمارات التي جعلت بلادهم تتراجع وتتورط في العديد من القضايا.
كما صب مغردون غضبهم أيضا على المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، معتبرين أن السعودية تدفع ثمن أعماله، وبسببه تم حرمانهم من قراءة العديد من الكتب، ومشاهدة الأفلام، والمباريات.
نظام #السعودية مثل الضب ما يعرف ربه إلا إذا تسلقى…😉— حسن حمود (@BoHomoud007) June 21, 2020
واضح تأثير قرار #منظمة_التجارة_العالمية الذي أنصف #قطر وأدان النظام "السروق" عكس ما روج له إعلامهم ليخدع السعوديين
للعلم لا يوجد في السعودية #احترام_حقوق_الملكية_الفكرية https://t.co/Owty6D9nEW
وكانت منظمة التجارة العالمية قد أدانت رسميا المملكة العربية السعودية بانتهاك حقوق شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، موضحة أن الرياض ضالعة في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة "بي آوت كيو".
.. ويتواصل إنصياع #السعودية لقرارات #منظمة_التجارة_العالمية ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 22, 2020
رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم يبعث برسائل إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية والإتحاد الأوروبي لكرة القدم والإتحادات القارية يتعهد فيها بالمساعدة بمحاربة القرصنة..#تونا_مابدينا #beINSPORTS pic.twitter.com/u4eReiNA1L
حيث أصدرت لجنة التحكيم لهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية تقريرها النهائي بشأن عملية القرصنة والسطو الواسعة والطويلة التي قادتها "بي آوت كيو" على برامج شبكة قنوات "بي إن سبورتس".
الله لا يذكرك بالخير يا سعود القحطاني ..— Q9 (@qo9x9) June 21, 2020
مازالت #السعودية تدفع ثمن أفعالة الشوارعية .
لقد إستغلته #الامارات .استغلال كامل الدسم ..
لإحراجنا أمام العالم بأفعال مضحكة وقضايا مستهجنه.
شاهدوا موقفنا اليوم..
دولتنا لا أكبر من هذه الأفعال ..#احترام_حقوق_الملكية_الفكرية pic.twitter.com/o3gujBO09Z
وأوضح التقرير أن "السعودية خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقا لأدلة مقدمة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)"، وكشف أن "بي آوت كيو" استفادت من دعم مؤسسات وشخصيات سعودية نافذة، منها سعود القحطاني.
السعودية جابت ورا والله 😂— عبودة (@aboodkheer) June 21, 2020
ما كان من الأول طيب بدل ما تعشموا الناس ويشتروا الجهاز وفي الأخر يلبسوا خازوق.#احترام_حقوق_الملكية_الفكرية #السعودية pic.twitter.com/osno8Q76XZ
خلاص هذول كلهم باي باي— nero (@zz_neroz) June 21, 2020
كانو تطبيقات رهيبه ☹️ #احترام_حقوق_الملكية_الفكرية pic.twitter.com/LoQtHd9Hsn
خطوة غير موفقة خصوصا لا يوجل بديل ل مشاهدة الافلام والمسلسلات او المباريات الا عبر مواقع النت او iptv— سُمـَۄ آلَڐآتْ (@F992Fares) June 21, 2020
احنا قاطعين كل العلاقات مع قطر ف كيف الحين نشترك في قنواتها عشان نشوف المباريات ؟
#احترام_حقوق_الملكية_الفكرية
يهوو جهاز BeoutQ كان ينباع زي الرز😂😂 😂😂😂😂— Mj+ (@iiMjj9) June 21, 2020
طبعا م جا الكلام ذا الا بعد م فازو الجطرين بقضايهم وتهمهم علينا ان السعودية ورا BeoutQ فرحانين بالفوز لدرجة كل م جا الاستديو التحليلي عرضو خطابات الفيفا والدوريات الاوربية يوبخو السعودية على فعلتها تشمتو لين طفشو 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ https://t.co/Jee7zsxU9v
حسبي الله ونعم الوكيل يعني مافي انميات ومافي ترجمات ل فيديوهات بتس ومافي تسريبات للحفلات ومافي ولازق https://t.co/D2BHQ0Mse0— ⁷توست🍞 (@toast_n99) June 21, 2020
الحين مدونات اللي بالسعودية كلها بتنحجب !!؟ يعني اذا مثلا مدونة اكسودوس او حقت اسيا تيفي وحقات الدراما الاسيوية وحقات الانمي خلاص بطير كلها 😮 https://t.co/67lWzuKfTu— luna (@lu7naa) June 21, 2020
سبحانك ربي كيف يقومون بفضح انفسهم بأيديهم وهم قبل إيام قليلة يتفاخرون بالهاشتاق #منظمة_التجارة_ترفض_ادعاء_قطر— البارود الالكتروني ⚡ 🇴🇲 (@IP_DNS) June 21, 202
الذي تم رفعة على يد ايتام وزير الذباب الإلكتروني
www.الهكرز دليم القحطاني.com https://t.co/iSmDKiPhJT