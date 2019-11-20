الأربعاء 20 نوفمبر 2019 11:28
بعد قصف مصراتة.. "الوفاق" تدعو مجلس الأمن لردع حفتر وداعميه
دعت حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ "موقف حازم ورادع"، تجاه قوات حفتر، على خلفية قصفها مجددًا لمدينتي طرابلس ومصراتة، ما أوقع ضحايا مدنيين.
ودان المجلس الرئاسي للوفاق في بيان له، الثلاثاء، القصف الجوي الأجنبي، لمصراتة، قائلًا إنه طال جهاز تطوير المراكز الإدارية في المدينة.
بيان حكومة الوفاق الليبية
- استهداف مصراتة، يضاف إلى سلسلة اعتداءات إرهابية، على مطارات ومستشفيات ومدارس وممتلكات عامة وخاصة.
- القصف الجوي على منطقة وادي الربيع في طرابلس، الإثنين، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى من الليبيين والعمال العرب والأجانب.
- على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها في دعوة مجلس الأمن لتفعيل قراراته، واتخاذ موقف حازم، تجاه مجرم الحرب وميليشياته (قوات حفتر).
- تلك الجرائم تعبر عن تخبط ويأس وجنون قوات حفتر، بعد فشل ميليشياته في تحقيق أي تقدم على الأرض.
طائرات صينية
- الصين طالبت، الثلاثاء، حكومة الوفاق الليبية، بتقديم أدلة على استخدام الإمارات طائرات صينية الصنع في قصف طرابلس.
- جاء ذلك في لقاء جمع مسؤول خارجية الوفاق، لطفي المغربي، مع مساعد وزير الخارجية الصيني، تشن شياو دونغ، ببكين.
- الخارجية الليبية طالبت بكين باتخاذ موقف من استخدام قوات حفتر طائرات مسيرة مصنوعة في الصين، تزودها بها دولة الإمارات.
- المسؤول الليبي طالب الصين، بالعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن، على وقف هجمات حفتر على مناطق حكومة الوفاق.
- من ناحيته، شدد مساعد وزير الخارجية الصيني على رفض بلاده لاستعمال الأسلحة الصينية للاعتداء على المدنيين والأهداف المدنية.
- المسؤول الصيني أكد على دعم بلاده لحكومة الوفاق، وطالبها بتقديم الأدلة التي بحوزتها على استخدام طائرات صينية في هجوم طرابلس.
- تتهم حكومة الوفاق الإمارات بشن غارات جوية على قواتها باستخدام طائرات مسيرة صينية الصنع، وهو ما نفته أبو ظبي في بيانات سابقة.
المسار السياسي
- من المقرر أن تحتضن العاصمة الألمانية برلين، في 20 ديسمبر/كانون أول المقبل، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا، بمشاركة العواصم الإقليمية والدولية المعنية.
- المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أعرب عن ثقته بنجاح المؤتمر، ودعا المجتمع الدولي إلى توفير مظلة للعودة إلى الحوار وإنهاء النزاع الليبي.
- منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك تشنها قوات حفتر، للسيطرة على المدينة وسط استنفار من الوفاق لصد الهجوم.
- أحبط هجوم حفتر على طرابلس، جهوداً لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع المستمر منذ عام 2011.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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