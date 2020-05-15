مصر
السبت 16 مايو 2020 00:13

بعد قرار وزيرة الصحة المصرية.. أطباء يرفضون نظام التكليف الجديد

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
غيتي
عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعلى رأسهم الأطباء عن سخطهم وغضبهم إزاء نظام التكليف الجديد المقرر حديثا من وزارة الصحة.

ودشن المغردون وسم "نظام تكليف هالة باطل"، وعبروا من خلاله عن استغرابهم من اتخاذ وزيرة الصحة المصرية هالة زايد لقرار مشابه يهدف إلى زيادة عدد الأطباء من دون أخذ مدى كفاءتهم بعين الاعتبار.

وعبر بعض الأطباء عن رفضهم في التسجيل في النظام معتبرين أن لديهم إشكالا مع قرار الوزارة لا يرتبط أساسا بالأزمة العالمية الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية دعا نقيب الأطباء لحضور اجتماع يناقش مقترحًا بإمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة، وهو ما رفضته نقابة الأطباء، وفق بيان صادر عن النقابة، الثلاثاء الماضي.

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا في مصر 10 آلاف و829 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 571 مصابًا بينهم عدد من الأطباء، بينما تعافت ألفان و626 حالة، حتى الآن.

وعلى الصعيد العالمي، أصيب 4 ملايين و566 ألفًا و476 شخصًا، وأودى الفيروس بحياة 304 آلاف و768 مصابًا، في حين تعافى مليون و723 ألفًا و948 شخصًا، حتى اللحظة.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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