بعد قرارات وزير المالية.. سعوديون يرفضون تحمل "فشل السياسات الاقتصادية"
وقوبل القرار بانتقادات ورفض عدد كبير بين المغردين " تحمل المواطن ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة" التي أوصلت اقتصاد المملكة إلى هذه المرحلة، على حد تعبير البعض.
وقارن مغردون بين ما تفرضه الحكومة السعودية على المواطنين وما يُصرف من خزينة الدولة لصالح شراء نوادٍ رياضية ويخوت وقصور بالإشارة إلى ولي العهد محمد بن سلمان.
وأكد سعوديون أن زيادة الضرائب يشكل عبئاً كبيراً على المواطن، واستذكروا أحوالهم وقوة اقتصاد المملكة في عهد الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عبر وسم "#الملك_عبدالله".
من ناحية أخرى، هرع ما يُعرف بـ"الذباب الإلكتروني" للتغطية على ردود الفعل الرافضة وأطلق وسومًا عدّة بينها "#سمعا وطاعة في المنشط والمكره"، ونشرت حسابات وهمية أعدادا كبيرة من التغريدات التي مجدت، ما وصفتها بـ"القيادة الحكيمة" ودعت إلى التحمل لتجاوز المرحلة.
وبرر كُتاب وإعلاميون موالون للسلطة قرارات وزير المالية بأن المملكة وقفت إلى جانب المواطن في الرخاء وهو الأمر الذي يحتم على المواطن الوقوف إلى جانب حكومته ودولته في الأزمة العالمية.
ورد عليهم مغردون معارضون بأن "وظيفة الوطنجي والمطبل هو أن يقول لك إذا كان هناك خير ونعمة فهو من الحاكم المستبد، وإذا كانت هناك مصيبة فهي عالمية".
وأعاد المعارض السعودي، عمر بن عبدالعزيز، نشر مقاطع لابن سلمان وهو يتحدث حول قدرة المملكة للاستغناء عن النفط في عام 2020.
May 11, 2020
وظيفة الوطنجي والمطبّل هو أن يقول لك بأنه إذا كان هناك خير ونعمة فهو من الحاكم الفرد المستبد الأعظم.. وإذا كانت هناك مصيبة وبلاء فهي عالمية أو من الشعب أو من القدر المحض.— د. عبدالله العودة (@aalodah) May 11, 2020
#المعيشه
عود من الذهب لـ "عبادي الجوهر"— فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) May 11, 2020
درع من الذهب لـ "أحلام
15 مليون دولار للملاكم "تايسون فيوري"
سيارة وساعة ثمينية للمغني الأمريكي " ليل وين"
مبالغ مهولة صرفت من خزينة الدولة على من لا يستحق،وعندما تتعرض المملكة لأزمة اقتصادية فإن جيب المواطن هو الحل #وزير_المالية #القيمة_المضافة
عزيزي المواطن :— Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MohammedAWADDA) May 11, 2020
تذكر في الأيام القادمة و أنت تعاني من إرتفاع الضرايب 15% وغلاء المعيشة بأن المسؤول عن تدهور وضع البلد الإقتصادي يفاوض لشراء نادي اخر أو يفاوض لشراء لوحة أو قصر و أنت اذا خلص الشامبو زيده مويه#وزير_الماليه#القيمه_المضافه
#سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره
#المعيشه— جابر الريثي (@jaberalraithy) May 11, 2020
راحت الايام الحلوة مع ابو متعب الله يرحمه 😞😞 #الضريبة_المضافة pic.twitter.com/OPEH5kEDHK
#وزير_الماليه— مها العسيري (@alaseery_maha) May 11, 2020
للاسف ....
سياسات فاشلة 😞😞😞#الضريبة_المضافة
كارثة على ذوي الدخل المحدود !
حدث مؤقت مثل #فيروس_كرونا كيف يتم التعامل معه برفع دائم ل #الضريبة_المضافة من 5% إلى 15%؟؟— فهد الجهني (@fa1437hd) May 11, 2020
يا #وزير_المالية
تدبيل الضريبة 3 مرات كثير جدا على المواطن..
ايقاف بدل غلاء المعيشه لوحده كان كافي
محمد بن سلمان خرج في مقابلة تلفزيونيه وذكر بالحرف: ان اجمالي المبلغ المستخلص من جماعة فندق الردز اكثر من١٠٠مليار دولار (٣٧٥ مليار ريال)— علي عسيري Ali Asiri🇨🇦 (@ashmlan) May 11, 2020
ولما خرجت مسودة ميزانية الدولة ذلك العام. لايوجد لهذا المبلغ في الميزانيه نهائياً
دعك من القصر، واليخت، واللوحة
فيه ١٠٠ مليار دولار وينها؟
بعد أن بذروا الأموال والثروات في ملذاتهم والرشاوى السياسية— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) May 11, 2020
وفي السفه والحرب الخاسرة ودعم الثورات المضادة
رجعوا الآن لامتصاص مابقي من أموال الشعب المثقل أصلا بالبطالة والفقر الضرائب والغلاء والرسوم !
ثم يسلّكون ذلك بوسوم مخادعة عن الطاعة،والوطنية المختصرة فيهم !#القيمه_المضافه pic.twitter.com/cHXxKOXwer
#سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره— عبد الله الغامدي (@Alghamdi_AA) May 11, 2020
#مبس مستمر في خرق السفينة حتى تغرق والسفهاء يطبلون له.
فشل السياسات الاقتصادية للدولة .. يتحملها المواطن https://t.co/uiBILJteQ1— محمد العمري (@M_alumri) May 11, 2020
#الملك_عبدالله— فهد الحارثي (@harth_7) May 11, 2020
كان وقته استلم إكراميات منها مكافأة الجامعه دبل.. اليوم الفين ريال اسدد بها قصد للسياره ولا إيجار شقه ولا مصاريف لأهلي ولا أغراض لي...
انصكت الدنيا بوجيه موظفين القطاع الخاص راح نص الراتب البسيط ولا احد تكلم وكأننا اجانب
صحصحوا اعمارنا 30 بدون زواج ولا راتب
لاشك أن وضع العالم كله في ازمة— عبدالرحمن الدحيم🇸🇦 (@abdulrhmandohem) May 11, 2020
ولا شك أن قيادتنا تتألم لألمنا
ومتأكدين انهم حرصوا على أن تكون بأخف القرارات اثراً على المواطن
🇸🇦❤️
ومتأكدين بحول الله أنها أزمة وتعدي وأن الأوضاع ستعود لما كانت عليه وأفضل فور التعافي وعودة الأمور لطبيعتها #سمعا_وطاعه_سيدي
#كلنا_معك_ياوطننا pic.twitter.com/76B9rOcW6E
"لم تقدم دوله بالعالم ماقدمته دولتنا لنا في جائحة كورونا ودولتنا يد تدافع عنا في جبهة حرب ويد تطبب وأيادي تقدم الخدمات للمواطنين في الداخل والخارج ومع كل الأزمات الاقتصادية تثبت قيادتنا الحكيمة بعد النظر في كل الأمور نحن مع ولاة امرنا وقيادتنا ونقول"#سمعا_وطاعه_سيدي روعة 🇸🇦— د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) May 11, 2020
نحن أبناء هذا الوطن الأوفياء، مع قيادتنا الرشيدة في السرّاء والضراء، في الرّخاء والشّدة، وسنظل جنودا لهذا الوطن المعطاء.— بلغيث الرفيدي (@blgeth2030) May 11, 2020
حفظ الله قيادتنا ووطننا وأعزها 🇸🇦
#سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره pic.twitter.com/BPHjtdzB4V
نحن أبناء هذا الوطن الأوفياء، مع قيادتنا الرشيدة في السرّاء والضراء، في الرّخاء والشّدة، وسنظل جنودا لهذا الوطن المعطاء.— بلغيث الرفيدي (@blgeth2030) May 11, 2020
حفظ الله قيادتنا ووطننا وأعزها 🇸🇦
#سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره pic.twitter.com/BPHjtdzB4V
من لم يكن مع وطنه وقت الشدة فلا خير فيه . كلنا فداء للوطن— خالد الدخِيل الهدباني (@khalidm1430) May 11, 2020
سمعاً وطاعة سيدي سلمان سمعاً وطاعة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 💚
#سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره pic.twitter.com/qoqHFk60dE
حقبة زمنية صعبة على كل العالم، ووضعنا أفضل بكثير من بقية الدول، مثل هذه الإجراءات ستساعدنا على أن تجاوز معًا هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، قيادة حكيمة وشعب عظيم 💚 #سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره— نايفكو NAIF (@naifco) May 11, 2020