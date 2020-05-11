اقتصاد
الاثنين 11 مايو 2020 19:12

بعد قرارات وزير المالية.. سعوديون يرفضون تحمل "فشل السياسات الاقتصادية"

الملك سلمان بن عبد العزيز (يسار) ونجله ولي العهد محمد بن سلمان
غيتي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بردود أفعال واسعة عقب إعلان وزير المالية وقف بدل غلاء المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة لإنقاذ الموازنة من العجز

وقوبل القرار بانتقادات ورفض عدد كبير بين المغردين " تحمل المواطن ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة" التي أوصلت اقتصاد المملكة إلى هذه المرحلة، على حد تعبير البعض.

وقارن مغردون بين ما تفرضه الحكومة السعودية على المواطنين وما يُصرف من خزينة الدولة لصالح شراء نوادٍ رياضية ويخوت وقصور بالإشارة إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكد سعوديون أن زيادة الضرائب يشكل عبئاً كبيراً على المواطن، واستذكروا أحوالهم وقوة اقتصاد المملكة في عهد الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عبر وسم "#الملك_عبدالله".

من ناحية أخرى، هرع ما يُعرف بـ"الذباب الإلكتروني" للتغطية على ردود الفعل الرافضة وأطلق وسومًا عدّة بينها "#سمعا وطاعة في المنشط والمكره"، ونشرت حسابات وهمية أعدادا كبيرة من التغريدات التي مجدت، ما وصفتها بـ"القيادة الحكيمة" ودعت إلى التحمل لتجاوز المرحلة.

وبرر كُتاب وإعلاميون موالون للسلطة قرارات وزير المالية بأن المملكة وقفت إلى جانب المواطن في الرخاء وهو الأمر الذي يحتم على المواطن الوقوف إلى جانب حكومته ودولته في الأزمة العالمية.

ورد عليهم مغردون معارضون بأن "وظيفة الوطنجي والمطبل هو أن يقول لك إذا كان هناك خير ونعمة فهو من الحاكم المستبد، وإذا كانت هناك مصيبة فهي عالمية".

وأعاد المعارض السعودي، عمر بن عبدالعزيز، نشر مقاطع لابن سلمان وهو يتحدث حول قدرة المملكة للاستغناء عن النفط في عام 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
السعودية
ضرائب
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