مصر
الأربعاء 19 أغسطس 2020 12:03

بعد غياب 27 عاما.. عمرو دياب يعود للتمثيل مع "نتفليكس"

عمرو دياب يعود للتمثيل بعد 27 عاما من خلال نتفليكس
عمرو دياب يعود للتمثيل بعد 27 عاما من خلال نتفليكس
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فاجأ النجم المصري عمرو دياب متابعيه بالعودة للدراما مجددا بعد انقطاع لعقود على شبكة نتفليكس الرائدة عالميا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي.

وأعرب دياب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر عن سعادته بالتعاون مع نتفليكس في إنتاج العمل الجديد.

وأضاف دياب " أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد (صنع في مصر) ويستمتع به العالم بأكمله".

من جهتها أعلنت  "نتفليكس" عن تعاونها مع الفنان المصري عمرو دياب، في عمل درامي يعيده إلى الشاشة بعد غياب دام 27 عامًا، بعد تجربته الأخيرة في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" عام 1993.

وغردت "نتفليكس" عبر حسابها الرسمي، الثلاثاء، "عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز (وورلد ميوزك أورد) و6 جوائز (أفريكان ميوزيك أورد)، يعود للدراما بعد غياب 27 عاماً مع (نتفليكس)". 

ولم تقدم الشبكة أي تفاصيل إضافية حول تعاونها مع "الهضبة".

وقدم دياب، 58 عاما، خلال مشواره الفني عددا قليلا من الأفلام السينمائية منها "السجينتان" و"العفاريت" و"آيس كريم في جليم".

ويترقب مشتركو نتفليكس طرح أول عمل درامي مصري من إنتاج المنصة الأمريكية للبث الترفيهي الأشهر في العالم في خريف هذا العام، وهو مسلسل "ما وراء الطبيعة" بطولة الممثل أحمد أمين وإخراج عمرو سلامة، والمأخوذ عن سلسلة روايات بالاسم ذاته للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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