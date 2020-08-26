الخميس 27 أغسطس 2020 00:02
بعد غياب طويل.. "النني" يعود للتسجيل مع أرسنال بهدف من منتصف الملعب (فيديو)
سجل النجم المصري ولاعب أرسنال الإنجليزي محمد النني، هدفا مباغتا من منتصف الملعب في مباراة ودية للفريق استعدادا للموسم القادم.
وافتتح النني التسجيل لفريقه بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة، التي انتهت بفوز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
That's one way to return to action, @ElNennY! 🇪🇬 pic.twitter.com/MRnXSiYf1H— Arsenal (@Arsenal) August 26, 2020
وهذه هي أول مباراة للنني بعد عودته لصفوف أرسنال، إذ كان معارا لمدة عام لنادي بيشكتاش التركي.
وانضم النني إلى صفوف أرسنال عام 2016 قادما من بازل السويسري.
المصدر
خدمة سند
نادي أرسنال