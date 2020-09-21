بعد عدائه للمسلمين.. نجل نتنياهو يحرض على الفلسطينيين بـ"العربية"
وكتب يائير نتنياهو على تويتر، أمس الأحد، قائلًا "الفلسطينيين دومًا قاموا بخيانة من ساعدهم ودعمهم، هم يتحالفون مع أعداء العالم العربي (إيران وتركيا) ضد من دعمهم بمليارات الدولارات على مر السنين".
الفلسطينيين دومًا قاموا بخيانة من ساعدهم ودعمهم، هم يتحالفون مع أعداء العالم العربي (إيران وتركيا) ضد من دعمهم بمليارات الدولارات على مر السنين.— Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) September 20, 2020
ولقي هجوم نجل نتنياهو على الفلسطينيين، ترحيبا إسرائيليًا واحتفاء من مؤيدي التطبيع لاسيما بعد توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل مؤخرًا، بينما قوبل بسخط عربي واسع.
وسبق لفيسبوك أن أغلقت نهاية عام 2018 صفحة يائير نتنياهو لمدة 24 ساعة، بسبب نشره آراءً اعتبرت مسيئة للمسلمين.
Israiel is the main enemy and behind all conspiracy uses Turky and others to complete its plan in the arab world and always stay hidn and show peace .— ﺍﺑﻮﻓﻴﺼﻞ (@Ha600wi) September 21, 2020
بسم الله الرحمن الرحيم
أَوَكُلّمَا عَاهَدوا عَهْدًا نّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنهم ۚ بَل أَكْثَرهم لَا يُؤْمنون.
Always Traitors
ونشر يائير وقتئذ تعليقات عبر حسابه في فيسبوك دعا فيها جميع المسلمين إلى "مغادرة إسرائيل".
وبينما لا تزال الحسابات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية تحتفي باتفاقي التطبيع للذين وقعتهما تل أبيب مع أبو ظبي والبحرين الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، أكد ناشطون فلسطينيون وعرب على أن تأييد التطبيع هو قمة الخيانة للقضية الفلسطينية والقدس والأقصى.
من يتكلم عن الخيانه أنتم فمن أدرى منكم بها أم نسيتك من قتلتم من الرسل— مسيخ🇸🇩 (@ALHAMEEM) September 20, 2020
إذا كنتم تنسون أو تتناسون فنحن نحفظ
لا تتحدث عن الخيانه إذا كنت ترتعب من ظل طفل فلسطيني أو من حجر
فمن يخاف دوما هو الشخص المبنى ع أسس خطأ
ولفتوا إلى أن الخيانة في العموم هي طبيعة اليهود وبالتالي من يناصرهم، وليس الفلسطينيين الذين اغتُصبت أرضهم وتعرضوا للقتل والتشريد على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.
كما أبدى البعض استغرابهم من تأييد بعض المطبعين العرب لتغريدة نجل نتنياهو رغم عداؤه المعلن للمسلمين، متسائلين عن سر تغريده باللغة العربية لإشعال الفتنة، بحسب وصفهم.
سوف تتعلم كتابة العبرية قبل أن تتملق العربية!— סער אהרוני (@saar471979) September 21, 2020
وتعد الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تقيمان علاقات رسمية كاملة (تطبيع) مع إسرائيل. وتمثل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها أول اتفاق كبير من هذا النوع بين دول عربية وإسرائيل منذ ربع قرن.
هل السلام الذي تدعونه هو التحريض ضدنا، سلامكم مع إخوتنا العرب هو لتشويهنا بشدة( أكثر من ما فعلتم على مدار ٧٢ سنة، لتستفردوا بنا و تفنونا بعد أن تكرهوهم فينا بكذبكم و تشويهكأ— 𝓝𝓐𝓓𝓔𝓡 . 𝓐𝓛 𝓖𝓗𝓞𝓤𝓣𝓣𝓘 (@N_97000) September 20, 2020
ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".
وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة.
في النهاية تجمعهم مع تركيا و ايران و السنغال و اندونيسيا لا اله الا الله محمد رسول الله— الريفا (@8MOHA7) September 20, 2020
فماذا يجمعك بالامارات و البحرين او ماذا يجمع المطبعين و الراقصين من الغوييم باسرائيل ؟
أن كنت تنتظر يا صهيوني دعم المطبعين إخوانك محاربي حق الفلسطيني فاعلم أن الحق الذي يحمله الفلسطيني لو اجتمع عليه من باقطارها لن يزيل هويته ، أن كنت تعتقد أن هذه الكلاب التي تدعمك ستزيد من بقائك فانت واهم وأسأل اجدادك من يهود الخزر كيف كانت عاقبتهم،والعاقبه لالمتقين— Mark bablo (@NorDanti) September 20, 2020
تأثرنا بكلامك. لو تنزل تغريده ثانية زيها بنشيل سلاح ونروح نحارب الفلسطينيين.— S7q (@S7q20) September 21, 2020
(الحيه لا تلد عصفور) يا صهيوني
نحن لا نختلف أنكم أعداء للإسلام والمسلمين... وأنت بهذه التغريده تريد أن تشعل الفتنة بيننا... ولكن تأكد أن هذه الأفراح بينكم وبين المتطبعين الأولين والأخرين هي بدايات لحرب صليبية إن شاء الله وإننا قادمون إليكم فلا تفرح كثيراً— ق ن ص111🇸🇦 (@111MBS111) September 20, 2020
إن الله لايخلف الميعاد👌ياصهيوني
الخيانة هي اسس طباعكم يا اعداء الله ، فانتم من قتل أكثر من ١٠٠ نبي ، والشعب الوحيد في العالم الذي ليس له صديق ولا عهد ولا ميثاق ، الفلسطينين هم اصحاب الحق وأنت تبحث عن حق في قلب مرضى للقلوب ، أما شرعيتك فهي زائله من كل القلوب ولا مكان لها ألا في مقراتكم— Mark bablo (@NorDanti) September 20, 2020
سوف تضل فلسطين عربيه مسلمة واهل فلسطين أخواننا ولهم كل الحب سعوديه ح’ه 🇸🇦— إيمان (@EQ100) September 20, 2020
سيبقى الشعب الفلسطيني شوكة في حلوقكم— Mashour (@Mashour79125145) September 20, 2020
وستبقى فلسطين أرض عربية مهما طال وجود الأغراب
وسيستفيق بني يعرب علي قبح صنيعتهم
وسنقول وقتها
عفى الله عما سلف
أخزاكم الله وأخزى كل من يناصركم يا اعداء الله— راكان (@tiketaka90) September 20, 2020
أنت مجرد طفل ثرثار وصرير— ענת הראל (@ah32202) September 20, 2020
كلام يضحك عليه الأطفال قبل الكبار. أعداء العرب هم أنتم و ليست إيران و تركيا— Ο Φιλόσοφος (@Badr1s) September 20, 2020
أرجو من كل إسرائيلي اجنبي أن لا يحشر نفسه في مشاكل لا تخصه. العرب يحلو مشاكلهم بنفسهم.— MBS 🇸🇦💓🇸🇦 Mgrn (@Mgrn45358180) September 20, 2020
واتمنى من كل عربي ينتبهوا من الذين يزيد الحطب على النار اليهود مهما عملت معهم معاهد سلام لابد مايخونك فلا تنخدعو ولا تصدق يهودي يدعي حب السلام.