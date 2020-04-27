مصر
الاثنين 27 أبريل 2020 14:48

بعد طلب قرض جديد لمواجهة كورونا.. هاشتاج "ارحل يا سيسي" يتصدر تويتر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عادت الأصوات المطالبة برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد يوم من إعلان الحكومة عن طلبها للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا.

وعبر مصريون عن غضبهم من طلب الحكومة الاقتراض مرة أخرى، من صندوق النقد الدولي، بزعم تعزيز القدرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا، في حين أنها ترسل مساعدات طبية لدول متقدمة مثل الصين والولايات المتحدة وإيطاليا لمواجهة الفيروس، على حد قولهم.

وتفاعل الناشطون عبر هاشتاج #ارحل_ياسيسي مجددًا، معربين عن غضبهم من "الجنرال الذي أغرق مصر في الديون على مدى سنوات حكمه"، حسب ما يرى الناشطون.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال أمس الأحد، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، لمواجهة آثار وباء كورونا.

وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي إن "الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب الحزمة طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، لوضع خطوات استباقية لمدة عام إذا استمرت أزمة كورونا وتأثيرات الوباء في ظل توقف عدد من القطاعات الاقتصادية".

وأضاف مدبولي أن "هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد إنتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي". 

وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ مباحثاتها مع الصندوق "لمناقشة الخطوات التنفيذية خلال الأيام القليلة القبلة"، لكن مدبولي لم يفصح عن قيمة القرض التي ستطلبه مصر. 

وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، حصلت مصر فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي. 

وبعد انتهاء البرنامج كشف مدبولي عن أن الحكومة تقدمت في بداية العام الجاري بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، "تضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الإحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضا إلى جانب الدعم الفني"، بحسب مدبولي في المؤتمر الصحفي.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
مصر
ارحل ياسيسي
اقتراض

اقرأ أيضا

Thumbnail
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 3 ملايين
Thumbnail
كندا تحذّر من استخدام كلوروكين لمعالجة كورونا.. لماذا؟
Thumbnail
تلفزيون السودان يربك الصائمين بعد بثه أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق
Thumbnail
بعد إلغاء عقوبة الجلد.. السعودية تلغي إعدام القصر
Thumbnail
إعلام كوريا الشمالية ينشر خبرا عن رسالة شكر من "الزعيم كيم"

الأكثر قراءة

  1. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 3 ملايين
  2. بعد طلب قرض جديد لمواجهة كورونا.. هاشتاج "ارحل يا سيسي" يتصدر تويتر
  3. كندا تحذّر من استخدام كلوروكين لمعالجة كورونا.. لماذا؟
  4. تلفزيون السودان يربك الصائمين بعد بثه أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق
  5. بعد إلغاء عقوبة الجلد.. السعودية تلغي إعدام القصر