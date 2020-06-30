سجون مصر
الثلاثاء 30 يونيو 2020 13:44

بعد صمود وعناء.. والدة الناشط المصري علاء عبدالفتاح تتسلم جوابه

الدكتورة ليلى سويف تستلم أخيرا رسالة من ابنها المعتقل علاء عبدالفتاح بعد أشهر من العناء
مواقع التواصل
قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، إنها استلمت أخيرا رسالة من نجلها وأنه بخير.

وكتبت الدكتورة ليلى منشورا بصفحتها على موقع فيسبوك، أمس الاثنين، قالت فيه "أخيرا استلمت جواب من علاء، رحت النهاردة السجن بناء على كلام مأمور قسم المعادي إمبارح معايا، وفعلا استلمت جواب من علاء وهو كويس وبيسلّم على الناس كلها، وراسم رسم لخالد (ابنه) فواضح إنه كويس فعلا". 

وأضافت "أشكركم كلكم على اهتمامكم ومساندتكم، ومشاركتي القلق والفرحة، وأتمنى ألا نتوقف عن الاهتمام بالموضوع ده لحد ما يبقى كل سجين في مصر مسموح له بالتواصل المنتظم مع أهله. أنا مضطرة آخد هدنة يومين علشان انتهي من تصحيح أبحاث طلابي، وبعد كده طبعًا لسه معارك كتير ربنا يقدرنا كلنا عليها".

كانت الدكتورة ليلى سويف قد دأبت على الانتظار بالساعات الطوال أمام مجموع سجون طرة في محاولة منها للاطمئنان على ابنها المعتقل عبر رسالة منه نظرا لقرار السلطات المصرية بمنع الزيارات العائلية للسجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بدعوى الحفاظ على المساجين من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.

الدكتورة ليلى سويف وهي تفترش الأرض أمام سجن طرة

 

ومنذ أسبوع تعرضت ليلى سويف وابنتيها منى وسناء سيف للضرب والسحل من بلطجيات أمام سجن طرة، فذهبن في اليوم التالي لتقديم شكوى للنائب العام المصري بالواقعة. 

غير أن الابنة الصغرى سناء تعرضت للاختطاف في سيارة أجرة واختفت بعدها لساعات، ثم ظهرت لاحقا أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتم توجيه عدة اتهامات لها، وهي "نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس كورونا في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام"، وقررت النيابة حبس سناء 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء في 29 من سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن حملة اعتقالات بعد موجة محدودة من احتجاجات نادرة شهدتها أماكن متفرقة من البلاد.

ووقت اعتقاله كان علاء ينفّذ عقوبة المراقبة اليومية في قسم الشرطة، حيث سبق أن قضى خمس سنوات في السجن بعد إدانته بخرق قانون التظاهر عام 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الشورى".

وينتمي علاء لعائلة معروفة بنشاطها الأكاديمي والسياسي والحقوقي البارز بالبلاد، فوالده الراحل أحمد سيف الإسلام أبرز الحقوقيين السابقين بمصر، ووالدته الأكاديمية اليسارية ليلى سويف، وشقيقتاه منى وسناء من أبرز الناشطات بالبلاد.

إقرأ أيضًا:

سناء سيف.. حبس شقيقة الناشط المصري علاء عبدالفتاح 15 يوما

بعد السحل.. اختطاف شقيقة علاء عبدالفتاح من أمام مكتب النائب العام بمصر

سحل أسرة الناشط المصري علاء عبدالفتاح أمام سجن طرة (فيديو)

ممنوع الاقتراب.. معاناة ليلى سويف تلخص مأساة أهالي المعتقلين بمصر

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
ليلى سويف
علاء عبد الفتاح
سناء سيف
رسالة

اقرأ أيضا

Thumbnail
نيويورك تايمز: ترمب يعلم منذ أشهر بمكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان
Thumbnail
تراشق إلكتروني حاد بين مصريين وإثيوبيين حول سد النهضة (فيديو)
Thumbnail
"بضاعتكم ردت إليكم".. يمنيون يردون على حصيلة هجمات الحوثي للسعودية
Thumbnail
فاجأها المخاض.. أمريكية تلد وهي واقفة في الشارع (فيديو)
Thumbnail
مسؤول مصري: كل الكمامات الطبية في السوق "مضروبة" (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. نيويورك تايمز: ترمب يعلم منذ أشهر بمكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان
  2. تراشق إلكتروني حاد بين مصريين وإثيوبيين حول سد النهضة (فيديو)
  3. "بضاعتكم ردت إليكم".. يمنيون يردون على حصيلة هجمات الحوثي للسعودية
  4. فاجأها المخاض.. أمريكية تلد وهي واقفة في الشارع (فيديو)
  5. مسؤول مصري: كل الكمامات الطبية في السوق "مضروبة" (فيديو)