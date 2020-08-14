الولايات المتحدة
الجمعة 14 أغسطس 2020 17:52

بعد شهرة عالمية لتقليدها ترمب على تيك توك.. نتفليكس تتعاقد مع فنانة كوميدية

أعلنت شركة نتفليكس لخدمات البث الترفيهي عن برنامج جديد للفنانة الكوميدية الأمريكية سارة كوبر التي أصبحت نجمة عالمية على تطبيق تيك توك بتقليدها الرئيس الأمريكي في مقاطع قصيرة.

وسيتناول برنامج (سارة كوبر: إيفريثينج إيز فاين) "سارة كوبر: كل شيء على ما يرام" قضايا السياسة والأعراق والجنسين "وغيرها من الموضوعات الخفيفة" حسبما قالت نتفليكس في بيان. ومن المقرر عرض البرنامج خلال الخريف وسيظهر من خلال ضيوف يشاركون في مقابلات وفقرات.

وذاع صيت كوبر (42 عاما) في أبريل/نيسان عندما بدأت في نشر مقاطع فيديو على تيك توك تظهر فيها وهي تحرك شفتيها بالتزامن مع تصريحات يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بصوته.

سارة كوبر وعلاج الإيدز

وفي أحد هذه المقاطع، تناولت كوبر تصريحات قوبلت بانتقادات واسعة النطاق وقال فيها ترمب إن الأشعة فوق البنفسجية والمطهرات قد تستطيع مكافحة فيروس كورونا المستجد. وتجاوز عدد مشاهدات هذا المقطع على تيك توك 22 مليون مرة.

وبدأت كوبر مسيرتها بأداء فقرات كوميدية أثناء عملها في شركات مثل غوغل وياهو ولها كتابان كما استضافها البرنامج الحواري الشهير (جيمي كيميل لايف) يوم الثلاثاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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