بعد شطب معلومات سرية.. أمريكا تترقب نشر وزارة العدل لتقرير مولر

روبرت مولر، المحقق الخاص بشأن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 رويترز

ينشر المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر، الخميس، تقريره النهائي حول تحقيقه الذي يثبت على ما يبدو "براءة" دونالد ترمب من تهمة التواطؤ مع روسيا خلال حملته للانتخابات الرئاسية في 2016.

لكن التقرير يمكن أن يتضمن معلومات أخرى مربكة ومحرجة للرئيس. التفاصيل: ستنشر وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، هذا التقرير الذي يتكون من 400 صفحة، لكن تم شطب معلومات سرية منه.

وزير العدل بيل بار سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في واشنطن الخميس قبل تسليمه إلى أعضاء الكونغرس.

مولر الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ويتمتع باحترام كبير، أنهى في مارس/آذار، 22 شهرًا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها ستة من المساعدين المقربين للرئيس ترمب.

يمكن أن يسمح مضمونه بوضع حد لمسلسل سياسي قضائي طويل خيم على السنتين الأولى والثانية من ولاية ترمب، ما يتيح للرئيس الحصول على دفعة قوية لقيادة حملة إعادة انتخابه.

كان ترمب قد أكد ثقته في النتيجة التي وصل إليها تقرير مولر. وقال في تغريدة "لا تواطؤ! لا عرقلة لعمل القضاء!"، مؤكدا أن تحقيق مولر "يبرئه بالكامل". Mueller, and the A.G. based on Mueller findings (and great intelligence), have already ruled No Collusion, No Obstruction. These were crimes committed by Crooked Hillary, the DNC, Dirty Cops and others! INVESTIGATE THE INVESTIGATORS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٥ أبريل ٢٠١٩ عرقلة العدالة: بخصوص شبهات عرقلة عمل القضاء، يقول ويليام بار إن مولر قرر عدم إصدار "حكم تقليدي".

حول هذا الشق من التحقيق، نقل بار عن تقرير مولر "إذا كان هذا التقرير لا يخلص إلى أن الرئيس ارتكب جريمة، فإنه لا يعفيه من ذلك أيضًا".

التدخل الروسي:

ملخص ويليام بار حول النتائج الرئيسية لتقرير مولر، يشير إلى أن التحقيق "لم يثبت أن أعضاء حملة ترمب تآمروا أو قاموا بالتنسيق مع روسيا في أنشطتها للتدخل في الانتخابات الأمريكية في 2016. تقرير منقوص: عمل كل من فريقي روبرت مولر ووزير العدل الأمريكي معًا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية لتنقيح المعلومات التي تندرج في الفئات التي تشملها السرية في القوانين الأمريكية، والتي سيتم ترميزها بالألوان وتشمل ملاحظات توضيحية:

مواد خاضعة للأحكام الفيدرالية والإجراءات الجنائية والتي لا يمكن نشرها إلا بقرار قضائي.

المواد يحددها مجتمع الاستخبارات الأمريكي على أنها قد تعرض المصادر والأساليب الحساسة للخطر.

مواد يمكن أن تؤثر على الأمور الجارية، بما في ذلك تلك التي أحالها المستشار الخاص إلى مكاتب القسم الأخرى.

معلومات تنتهك بشكل غير ضروري الخصوصية الشخصية ومصالح وسمعة أطراف خارجية. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز) أسئلة لم تتم الإجابة عنها: لماذا أنهى مولر تحقيقه دون إجراء مقابلة مع الرئيس ترمب؟

لماذا لم يكشف مولر عما جرى في اجتماع برج ترمب الشهير في يونيو 2016؟

لماذا قام ترمب بإملاء بيان مضلل على ابنه حول طبيعة اجتماع برج ترمب؟

ماذا كشف عنه مستشار البيت الأبيض السابق دون ماك غان لمولر؟

ما هي الإجراءات غير المعلن عنها من قبل ترمب والتي يشير إليها بار والتي يمكن أن تشكل عرقلة للعدالة؟

لماذا قام مدير حملة ترمب السابق بول مانافورت بتبادل بيانات الاقتراع مع عميل المخابرات الروسي المشتبه به كونستانتين كيليمنيك؟

لماذا رفض مولر متابعة كارتر بيغ، دونالد ترامب جونيور وجاريد كوشنر وإريك برنس؟ الخطوة القادمة للديمقراطيين: يعتبر عدد من الديموقراطيين أن إصدار تقرير مولر "المنقوص" ليس نهاية للقضية ولكن بداية لسلسلة من التحقيقات المعمقة

سيبذل الديموقراطيون كل ما في وسعهم لنشر التقرير كاملا وبالتالي استأنف التحقيقات حول الرئيس ومحيطه.

ستسعى اللجان التي يسيطر عليها الديمقراطيون في مجلس النواب الحصول على الأدلة الأساسية من تقرير مولر لدعم تحقيقاتها الخاصة.

سيحاول الديمقراطيون البحث في التاريخ المالي للرئيس وهو ما لم يشمله تقرير مولر.