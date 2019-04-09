بعد رفض الطعن.. العدالة والتنمية يطلب إعادة الانتخابات بإسطنبول

حزب العدالة والتنمية كان قد سعى أيضًا لإعادة فرز الأصوات في أنحاء أنقرة، حيث أظهرت النتائج الأولية فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش بفارق أربع نقاط مئوية. لكن اللجنة العليا للانتخابات أيدت النتيجة وحصل يافاش أمس الإثنين رسميًا على تفويضه رئيسًا جديدًا للبلدية.