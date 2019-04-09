الثلاثاء 9 أبريل 2019 14:38
بعد رفض الطعن.. العدالة والتنمية يطلب إعادة الانتخابات بإسطنبول
رفضت السلطات الانتخابية التركية، الثلاثاء، طلب حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعادة فرز كل أصوات الانتخابات البلدية في إسطنبول.
من جهته، أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان يافوز، أن الحزب سيطالب بإجراء انتخابات بلدية جديدة في إسطنبول.
التفاصيل:
- يافوز قال "سنسلك طريق الطعن الاستثنائي (...) سنقول إننا نريد إعادة الانتخابات في إسطنبول". وجاءت تصريحات يافوز بعد رفض الهيئة الانتخابية طلب الحزب إعادة احتساب كل الأصوات في إسطنبول.
- عضو باللجنة العليا للانتخابات في تركيا قال اليوم الثلاثاء إن اللجنة رفضت طلبًا من الحزب الحاكم لإعادة فرز جميع الأصوات في 31 دائرة من دوائر إسطنبول البالغ عددها 39 لكن الحزب تعهد بالطعن على القرار.
- يافوز، أعلن على تويتر "الهيئة الانتخابية العليا رفضت طلبنا إعادة فرز كل الأصوات في إسطنبول". وبعدما اعتبر أن القرار "غير مفهوم" نظراً لوجود "مخالفات واضحة"، أكد يافوز أن حزبه سيستأنف هذا القرار بتقديمه "طعنًا استثنائيًا" أمام الهيئة العليا للانتخابات.
- نتائج شبه نهائية، بيّنت فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني لكنه واجه صفعة انتخابية في أنقرة وإسطنبول اللتين فازت المعارضة برئاسة بلديتيهما بعدما كانتا تحت سيطرة العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين لمدة 25 عامًا، في انتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس/آذار.
- حزب العدالة والتنمية رفع طعونًا طوال الأسبوع الماضي، تتعلق خصوصًا بإعادة تفحص الأصوات التي اعتبرت باطلة خلال الفرز الأولي.
- أردوغان قال الإثنين إن الانتخابات المحلية شابتها "جريمة منظمة" في صناديق الاقتراع بإسطنبول، ما أثار احتمال إعادة انتخابات البلدية، والتي حصل فيها حزب المعارضة الرئيسي على أغلبية ضئيلة.
- مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو حلّ في الطليعة في 31 مارس/آذار، بفارق 25 ألف صوت بينه وبين مرشح العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم. وبعد إعادة فرز جزئية للأصوات، تقلص هذا الفارق إلى 15 ألف صوت.
- وكالة الأناضول الرسمية نقلت عن ممثل العدالة والتنمية أمام الهيئة الانتخابية رجب أوزيل قوله إن الهيئة رفضت إعادة فرز كلية للأصوات في 31 من الأحياء الـ39 لاسطنبول،ووافقت فقط على إعادة فرز أصوات 51 صندوق اقتراع.
- مسؤول في العدالة والتنمية قال لوكالة فرانس برس، إن إعادة فرز جزئية أو كلية أجريت في الأحياء السبعة المتبقية، وهي ليست من ضمن الأحياء التي قدم فيها العدالة والتنمية طعونًا في النتائج فيها.
- في دائرة بيوك جكمجة الذي طلب العدالة والتنمية إلغاء النتائج فيه، أرجئ البت بقرار الهيئة الانتخابية العليا، وفق أوزيل. وإعادة فرز الأصوات جارية حاليًا في دوائر المدينة المتبقية.
- أُطلق تحقيق صباح الثلاثاء في دائرة بيوك جكمجة بعد اتهامات تقول إن 11 ألف شخص سجلوا في دائرة الحي قبل الانتخابات مباشرةً بدون أن يكونوا من سكانه فعليًا.
- أردوغان قال إن نطاق المخالفات الانتخابية التي كشف عنها حزبه تعني أن فارق الأصوات بين أكبر مرشحين في إسطنبول ضئيل بصورة تمنع المعارضة من إعلان الفوز. ويقل هذا الفارق حاليًا عن 15 ألف صوت في المدينة المسجل بها عشرة ملايين ناخب.
- حزب العدالة والتنمية كان قد سعى أيضًا لإعادة فرز الأصوات في أنحاء أنقرة، حيث أظهرت النتائج الأولية فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش بفارق أربع نقاط مئوية. لكن اللجنة العليا للانتخابات أيدت النتيجة وحصل يافاش أمس الإثنين رسميًا على تفويضه رئيسًا جديدًا للبلدية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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