كأس العالم للأندية قطر 2019
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 21:50

بعد خسارة الهلال.. غضب واستنكار بعد وصف الدوري السعودي بـ"دوري أم أحمد"

استنكر سعوديون على مواقع التواصل سخرية إعلاميين سعوديين، من الدوري المحلي بعد وصفهما له بـ "دوري أم أحمد"، خلال برنامج تلفزيوني في قناة محلية.

جاء ذلك عقب خسارة نادي الهلال السعودي أمام نادي فلامينغو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية المقام في الدوحة.

وكان الإعلامي وليد الفراج قد ذكر جملة "دوري أم أحمد" في برنامجه التلفزيوني، قبل أن يكررها الصحفي الرياضي، عادل التويجري في نفس الحلقة.

ورفض نشطاء ما وصفوه باستهزاء الفراج والتويجري ببطولة الدوري السعودي، إذ أطلق نشطاء وسم (الفراج يستهزئ بمسمى دورينا) الذي احتل مركزًا متقدمًا في صدارة الوسوم الأكثر نشاطًا في السعودية.

وطالب البعض بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوصف، حتى وصلت المطالبات بتعليق نشاط كرة القدم في الأندية السعودية إذا لم يتخذ إجراء بحق من يطلقون هذه الأوصاف، على حد تعبيرهم.

كما أشار سعوديون غاضبون إلى أن حساب قناة SBC عبر "تويتر" قام بحذف المقطع الذي يظهر به الفراج أثناء إطلاق الوصف، مشيرين إلى أن ذلك تأكيد منهم على الاعتراف بالخطأ دون الاعتذار الصريح.

وعلق الفراج عبر حسابه قائلاً "أتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح #الدوري مع وليد، لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج".

يذكر أن الهلال السعودي خسر أمام فلامينغو البرازيلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدا مع الخاسر من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
انتقادات واسعة للإمارات بعد منعها صحفيا صربيا من حضور مؤتمر عن الفساد
Thumbnail
المغرب.. جدل بعد لقاء وزير مع ناشط مؤيد للصهيونية

الأكثر قراءة

  1. انتقادات واسعة للإمارات بعد منعها صحفيا صربيا من حضور مؤتمر عن الفساد
  2. المغرب.. جدل بعد لقاء وزير مع ناشط مؤيد للصهيونية
  3. بعد خسارة الهلال.. غضب واستنكار بعد وصف الدوري السعودي بـ"دوري أم أحمد"
  4. وزير الخارجية الأمريكي يتضامن مع موقف أوزيل تجاه مسلمي الإيغور
  5. السيسي يعلق عن أنباء المصالحة مع قطر.. ماذا قال؟