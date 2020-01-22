بعد حملة لإنقاذهم.. نفوق أنثى أسد جائعة في حديقة الخرطوم (فيديو)
وقال صالح، قبل يومين، إن اللبؤة احتضرت وأمامها أكوام من اللحوم قدمها متطوعون علموا بقصة جوع الأسود في حديقة الحيوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ارقدي في سلام 💔🙏🏽 pic.twitter.com/52X5TD1Qhu— ﮼جرافيتي ﮼الحرية (@mohamadain) January 20, 2020
وقبل أيام انطلقت حملة إلكترونية ضخمة لإنقاذ الحيوانات التي تعاني الجوع والهزال في حديقة حيوانات في الخرطوم، بعد انتشار صور على مواقع التواصل لعدد من الأسود واللبؤات تعاني من ظروف صحية سيئة بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية.
للأسف الشديد اللبوة ماتت. اللبوه التانية مستجيبة للأدوية. والأسد كويس.— Osman Salih (@0smanSalih) January 20, 2020
I regret to inform you that the sick female lion has died. The other female is getting better and the male is OK.#اسود_حديقة_القرشي pic.twitter.com/733pIKW66t
وقال صالح عبر صفحته بموقع فيسبوك: " للأسف الشديد اللبوة ماتت. اللبوة التانية مستجيبة للأدوية. والأسد كويس".
وكان صالح قد نشر، الأحد، تغريدة مرفقة بصور خمسة أسود وقال إنه صُدم بوجودهم عبارة عن "جلد على عظم"، وعلى وشك الموت بسبب الجوع والإهمال.
مشيت بالصدفة لحديقة القرشي في خرطوم ٣ وانصدمت بوجود خمسة اسود منتهين عبارة عن جلد على عظم وفي واحد اتوفى قريب بسبب الجوع والإهمال 😟 الأسود دي محتاجه جهه تهتم بيها وتوفر ليهم الأكل الكافي وتعالجهم وإلا للاسف برضو حيموتو#لم_تسقط_بعد#حنبنيهو@SudanPMHamdok pic.twitter.com/SSJ26Lscud— Osman Salih (@0smanSalih) January 18, 2020