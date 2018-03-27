بعد حملة تعاطف واسعة.. عقوق المصري وليد الشريف "فوتوشوب"

خلال ساعات تصدر اسم المصري "وليد الشريف" قائمة التريند في مصر، بينما أشفق كثيرون عليه، بسبب إعلان عن رفضه لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة. فمن هو وليد الشريف؟

بدأت القصة بانتشار صورة على موقع فيسبوك (الإثنين) تظهر لافتة معلقة في أحد الشوارع المصرية كتب عليها: "عائلة الشريف، ما عدا العاقّ وليد الشريف، يؤيدون ويبايعون بكل الحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة".

الصورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وجذبت آلاف التعليقات والمشاركات، كما أصبحت القصة مادة خصبة لصفحات الكوميكس والتعليقات الطريفة، حتى تصدرت قائمة التريند على تويتر في مصر.

وأعرب الآلاف عن إعجابهم بوليد الشريف، بينما أعرب آخرون عن خشيتهم على مصيره، وسط موجة الحشد الواسعة لدعم الرئيس المصري في انتخابات الرئاسة، وتوجيه قائمة طويلة من الاتهامات لمعارضيه.

لكن سرعان ما اتضح أن القصة ليست سوى مداعبة من العيار الثقيل قام بها ابن عمه مستخدما برنامج الفوتوشوب في تعديل الصورة الأصلية.

ونشر محمد الشريف، ابن عم وليد، على صفحته على فيسبوك الصورة الأصلية، موضحا كيف قام بتعديلها بالفوتوشوب. وقال إنه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الواسع للصورة المعدلة، مضيفا أن الشعب المصري أظهر الكثير من التعاطف مع شقيقه.

ورغم الفكاهة التي حملتها القصة فإنها أظهرت مدى ضيق هامش المعارضة في مصر، وخطورة الإعلان عن أي موقف لا يتماشى مع النظام الحاكم، وسط موجة التخوين التي تطال أي صوت معارض في البلاد.