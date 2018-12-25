بعد حلّ الكنيست.. ما مصير القائمة العربية المشتركة؟

النائب أيمن عودة ونتنياهو في الكنيست معا

أكد نواب القائمة العربية المشتركة،الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على وحدة القائمة المشتركة وخوض الانتخابات المقبلة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) التي تقررت في التاسع من نيسان/إبريل المقبل.

حلّ الكنيست: بعد حل الكنيست اليوم، شدد رئيس القائمة العربية المشتركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) في الكنيست النائب أيمن عودة، على أهمية الحفاظ على القائمة المشتركة بكل مكوناتها في الانتخابات المقبلة.

تصريحات عودة، جاءت في ظل ما وصفه "الحاجة الوطنية بأن يلقي المواطنون العرب بثقلهم كاملاً لدعم القائمة، بعد مصادقة اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع لدى الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على مشروع قانون ينص على حل الكنيست استعدادا لإجراء انتخابات عامة مطلع أبريل/نيسان.

المصادقة، تمت اليوم، على مشروع قانون حل الكنيست عبر اقتراع تلفوني أدلى به الوزراء الأعضاء في هذه اللجنة، قبل عرض مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه في القراءات الثلاث غدا الأربعاء خلال جلسة خاصة للبرلمان. القائمة المشتركة تتوحد: ثلاثة نواب يمثلون أحزاب القائمة وهم أيمن عودة ومسعود غنايم ونيفين أبو رحمون، أكدوا على أهمية القائمة المشتركة كمشروع وحدوي وكإطار للعمل الجماعي.

النائب مسعود غنايم (عن الحركة الإسلامية) قال إن التبرير المعلن لتبكير الانتخابات هو الخلاف حول قانون التجنيد، لكن السبب الحقيقي هو ملفات الفساد التي تحوم حول نتنياهو.

حول مستقبل القائمة المشتركة في الانتخابات القريبة، قال غنايم "سنستمر في هذا المشروع الوحدوي الذي يعتبر إنجازًا للمواطنين العرب".

غنايم أضاف " القائمة المشتركة لم تقم إلا لخدمة وصالح المجتمع العربي، وستستمر في رسالتها والأهداف التي أنشئت لأجلها".

النائبة نيفين أبو رحمون عن التجمع الوطني الديمقراطي قالت "علينا أن نعزّز من قوة القائمة المشتركة، وأن نطوّرها مدركين أهميتها الاستراتيجية كإطار للعمل الجماعيّ، ومستوعبين لما تحتاج من تصويب وتحسين". نواب القائمة المشتركة يؤكدون خوض انتخابات الكنيست المقبلة موحدين (صفا) تصريحات رئيس القائمة المشتركة, أيمن عودة: الموطنون العرب في إسرائيل الذين يشكلون 18% من السكان، في حال ألقوا كل وزنهم في المعترك السياسي، وصوتوا بما يتجاوز 70% فلن يستطيع اليمين تشكيل حكومة بضراوة الحكومة الحالية ولا بأي شكل كان.

متفائل من نتائج الانتخابات المقبلة، وأتوقع أن تحصد القائمة المشتركة 15 مقعدًا، أي بزيادة تبلغ مقعدين عن الدورة الماضية، وهذا من شأنه أن يغير الخارطة السياسية في إسرائيل.

في حال تحقق ذلك فهذا يعني أنّ الجماهير العربيّة لها قيادة موحدة تمثلها تمامًا، ولها عنوان واضح شرعي ومنتخب، وهذا يعني أننا نستطيع أن نساهم في تغيير التوازنات ونمنع تمرير قوانين مجحفة بحق العرب والقضية.

شعارنا في المرحلة المقبلة من الانتخابات يتألف من بعدين الأول يتمثل بالوحدة الوطنية، والثاني إلقاء وزن من أجل الحيلولة دون تشكيل حكومة يمين متطرف.

الموقف الوطني هو المحافظة على القائمة المشتركة وتعزيز الثقة مع الجمهور العربي.

إذا كان نتنياهو قد حرض علينا في الانتخابات السابقة أننا نتدفق أفواجًا إلى صناديق الاقتراع، فهذا ما يجب أن نفعله بالضبط في الانتخابات المقبلة.

ولاية حكومة نتنياهو الأكثر يمينية والأكثر تحريضًا على المواطنين الفلسطينيين انتهت. إنها حكومة معادية للسلام والمساواة والديمقراطية والعدل الاجتماعي.

إذا كانت القائمة المشتركة مهمة قبل هذه الحكومة وقبل قانون القومية، فهي اليوم بالتأكيد أكثر أهمية، لهذا فالواجب الوطني بمواجهة نتنياهو وحكومة اليمين المتطرّف أن نحافظ عليها بكل مركباتها، وأن نذهب موحدين ونتدفّق بكميات بالحافلات إلى صناديق الاقتراع.

القائمة المشتركة كانت نموذجًا وحدويًا في زمن الفرقة، غلبت الأساسي على الثانوي.

بالخط العريض استطعنا أن نحافظ على وحدتنا بالرغم من كل التناقضات الايدولوجية وعبرنا مطبات ليست سهلة.

القائمة المشتركة حققت إنحازت مهمة للجمهور العربي الفلسطيني، أبرزها "الخطة الاقتصادية 922" التي أفادت السلطات المحلية العربية ماديًا.

الانتخابات المقبلة أعتقد ستكون حبلى بالكثير من التغيرات والمفآجات.

حتى وإن أظهرت بعض الاستطلاعات أن نتنياهو هو الشخص الأقوى، فمن المبكر القول إنه هو الذي سيشكل الحكومة المقبلة. رئيس الوزراء الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو (رويترز) خلفية: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، أمس الإثنين، بعد اجتماع بين أعضاء الائتلاف الحكومي، حل الكنيست الإسرائيلي والدعوة إلى انتخابات مبكرة في أبريل/نيسان المقبل.

عقب الإعلان عن الانتخابات المبكرة، قال نتنياهو إنه يأمل أن يكون الائتلاف الحالي لحكومته هو النواة للتحالف المقبل، ويعتبر هذا الائتلاف الأكثر تطرفًا ويمينية في تاريخ إسرائيل.

جاء قرار حل البرلمان الإسرائيلي عقب فشل التوصل إلى صيغة لإقرار قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية.

نتنياهو يترأس ائتلافا حكوميًا بأغلبية بسيطة حيث يستحوذ على 61 مقعدًا فقط من الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في إسرائيل في نوفمبر 2016.

استطلاع للرأي لصحيفة معارف الإسرائيلية، زعم أن فرص نتنياهو لترؤس الحكومة المقبلة إثر الانتخابات المبكرة التي تقرّر إجرائها، "مرتفعة"، وأن حزب "الليكود" سيحصل على 30 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، كما هو الحال في الانتخابات السابقة.