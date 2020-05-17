القضية الفلسطينية
الاثنين 18 مايو 2020 00:20

بعد حديث الرئيس التونسي عن فلسطين.. مدونون: كلامك يشعرنا بالفخر

الرئيس التونسي قيس سعيد
فيسبوك
تفاعل راود مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع التصريحات الأخيرة لرئيس البلاد قيس سعيّد بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية.

وكان سعيد قد صرح في حفل إفطار أقامه على شرف بعض الشخصيات الدبلوماسية أنه متأكد "أن فلسطين ستعود لصاحبها، وهو الشعب الفلسطيني، وستكون القدس عاصمة لدولة فلسطين المستقلة".

واعتبر الكثير من المدونين كلام الرئيس تعبيرًا عن موقف الشعب التونسي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، وعلّق بعضهم بالقول إن تصريحات رئيسهم تشعرهم بالفخر.

وفي السياق، أحيا فلسطينيون في الوطن والشتات، السبت، ذكرى نكبة فلسطين والتي توافق 15 من مايو/أيار، إذ أُجبروا على مغادرة أراضيهم عام 1948، أي قبل 72 عامًا. 

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
وسائل إعلام تونسية

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