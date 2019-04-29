بعد حديث أردوغان.. ما أبعاد الدور التركي في مواجهة مشروع حفتر؟

أردوغان أكد أن تركيا ستقف إلى جانب الليبيين في مقاومتهم للدكتاتور حفتر

دخلت تركيا على خط الأزمة الليبية، معلنة دعمها سياسيا وعسكريا لحكومة الوفاق الليبية في مواجهة "انقلاب" اللواء المتقاعد، خليفة حفتر الذي وصفته بالديكتاتور المدعوم أوروبيا وعربيا.

ولم تبتعد تركيا عن أزمات ليبيا منذ نجاح ثورتها في إطاحة نظام معمر القذافي في عام 2011، لكنها لم تكن من أولوياتها مثل باقي الدول كسوريا مثلا، نظرا لانشغال النظام التركي في عدة ملفات محلية ودولية وإقليمية.

ومنذ تشكيل حكومة الوفاق الليبية بعد الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015 سارعت أنقرة بالاعتراف بالحكومة والتواصل معها ودعوة رئيسها، فايز السراج للزيارة، بل وعين الرئيس التركي مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، ناهيك عن نشاط الدبلوماسية التركية هناك.

دعم وتقارب أمني:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن "بلاده ستقف بقوة إلى جانب أشقائها الليبيين، كما فعلت في السابق، وأن تركيا ستستنفر كل إمكاناتها لإفشال مساعي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة".

أردوغان أشار إلى أن "ليبيا اليوم أصبحت واحدة من الأماكن التي يحاول البعض تنفيذ سيناريوهات مظلمة فيها، ففي جانب منها هناك حكومة تستمد شرعيتها من الشعب (حكومة الوفاق الوطني)، وفي الجانب الآخر "دكتاتور" (خليفة حفتر) يتم دعمه من قبل أوروبا وبعض الدول العربية"، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

تصريحات الرئيس التركي سلطت الضوء من جديد على حالة التقارب بين حكومة أنقرة وبين حكومة الوفاق الليبية والتي أكدت مؤخرا أن المجتمع الدولي تخلى عنها وأن موقفه من عدوان "حفتر" على العاصمة "طرابلس" غير واضح وحملته مسؤولية تدهور الأوضاع.

عدوان "طرابلس" وموقف أنقرة:

خلال العدوان الذي يشنه "حفتر" على العاصمة الليبية، التقى "أردوغان" برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري في إسطنبول لبحث آخر تطورات العدوان على "طرابلس" والجهود المبذولة لتنسيق الموقف الدولي تجاه هذا الاعتداء على طرابلس، إضافة إلى سبل إنجاح الحل السلمي للأزمة في ليبيا.

قبل العدوان على العاصمة الليبية والذي قلب الموازين وأفسد كل المفاوضات السابقة والجهود الدولية لتحقيق حل سياسي في ليبيا، لوحظ تقارب تركي "أمني" مع حكومة "السراج"، ترجمته الزيارات المتكررة بين وفود عسكرية تركية وليبية.

رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، قام بزيارة إلى تركيا في 09 نوفمبر 2018، على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي التقى خلالها الرئيس "أردوغان" وعدد كبير من المسؤولين الأتراك، وبحث خلالها التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني.

رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج (يسار) والرئيس التركي أردوغان

أرودغان أكد خلال الزيارة دعم "بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، مشيداً بما يبذله "السراج" من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في مجالات الاستثمار والتنمية وبرامج إعادة الإعمار في ليبيا وتقديم ما يطلب منها في هذا الجانب.

وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا قام بزيارة إلى تركيا على رأس وفد أمني كبير التقى خلالها بعدة وزراء ومسؤولين عسكريين، اتفق خلالها على التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين وتدريب الشرطة الليبية، وكذلك عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا.

باشاغا التقي في مارس/آذار الماضي بمقر الوزارة في طرابلس، بسفير تركيا لدى ليبيا، سرحت أكسين لبحث تنفيذ الاتفاقات على المستوى الأمني والاقتصادي، وسط شكر من السفير التركي للوزير الليبي على جهود وزارته في ضبط الأمن وتحسين الأوضاع في العاصمة الليبية.

قبيل زيارة باشاغا إلى تركيا بشهر واحد، قام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بزيارة ضمت وفدا عسكريا كبيرا إلى العاصمة "طرابلس"، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع كل من رئيس حكومة الوفاق ورئيس الأركان الليبية ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدولة بحث فيها التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين".

اللقاء بين فايز السراج ووزير الدفاع التركي، ناقش عدة موضوعات، منها: ملف توحيد "الجيش" الليبي، وقضايا مكافحة "الإرهاب"، والتعاون العسكري في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية، عبر برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين في هذا الشأن"، وفق بيان لمكتب "السراج" الإعلامي.

أكار أكد خلال الزيارة الملفتة لوفد تركي عسكري كبير، أن "تركيا قادرة على المساعدة في حل بعض المشاكل التي تعاني منها ليبيا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأن بلاده ترغب في التعاون الأمني مع ليبيا وتكثيف اللقاءات والتعاون بين البلدين".

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