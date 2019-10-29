الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 21:53
بعد حادث شهيد التذكرة.. برنامج لتأهيل موظفي القطارات في مصر
أعلنت وزارة النقل المصرية عن برنامج لتأهيل وتدريب موظفي هيئة السكك الحديدية في مصر بعد حادث مروع أُجبر فيه شابان على القفز من قطار متحرك بسبب عدم حيازتهما لتذكرة الركوب.
التفاصيل
- الوزارة قالت في بيان إن الهيئة ستبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة موظفيها المتعاملين مع الجمهور.
- يتضمن البرنامج كيفية التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة والتعامل الإيجابي مع جميع الركاب.
- سيشارك في البرنامج المحصلون ورؤساء القطارات وموظفو التذاكر والعاملون في المحطات المختلفة، والعاملون بالتسويق والمبيعات وخدمة العملاء ومضيفو القطارات وغيرهم من طواقم التشغيل.
- البرنامج يشمل دورات في السلوكيات وعلوم الإدارة وفنون التعامل مع الجمهور، وستقوم عليها مراكز متخصصة، وسيحاضر فيها خبراء متخصصون في هذه المجالات.
خلفيات
- بيان وزارة النقل يأتي بعد يوم من وفاة شاب وإصابة آخر بعدما أجبرهما محصل قطار على القفز منه أثناء سيره، بحسب رواية شهود العيان، لعدم حيازتهما لتذكرة الركوب.
- الشهود قالوا إن محصل القطار أجبر الشابين على القفز من القطار أثناء سيره قرب قرية "دفرة" التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية شمالي مصر، لعدم قدرتهما على دفع ثمن التذكرة، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
- الحادثة أثارت غضبا واسعا في مصر ومطالب بمحاسبة المسؤولين، وفي مقدمتهم وزير النقل الفريق كامل الوزير.
- السلطات تحفظت على محصل القطار، ووجهت له النيابة العامة تهمة "القتل بالترويع" بسبب إجباره الشابين على القفز من القطار.
المصدر
الجزيرة مباشر
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