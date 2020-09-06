بعد تهديد أردوغان: هل وصلت دبابات تركية إلى حدود اليونان؟ (فيديو)

نفت مصادر عسكرية تركية، السبت، مزاعم إرسال تعزيزات إلى الحدودية اليونانية.

وقالت المصادر إن مواقع إخبارية نشرت أنباء عن إرسال الجيش التركي دبابات إلى حدود اليونان.

وأضافت أن تلك الادعاءات لا تعكس الحقيقة، وليس هناك إرسال لأي تعزيزات إلى الحدود اليونانية، كما أكدت أن التحركات عمل مخطط له من قبل قيادة الجيش الثاني بولاية ملاطية.

مصادر عسكرية تركية تنفي إرسال تعزيزات إلى حدود اليونان

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، تهديدا جديدا لليونان بسبب التوترات المتصاعدة في شرق المتوسط، عشية بدء قواته مناورات عسكرية في المنطقة.

ويحتدم الخلاف بين تركيا واليونان، وكلاهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، بشكل متزايد بشأن ثروات الغاز والنفط في شرق المتوسط منذ نشرت تركيا سفينة استكشاف الشهر الماضي في المنطقة.

وقال أردوغان في كلمة خلال افتتاحه مدينة طبية في اسطنبول "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها"، في إشارة الى المناطق المتنازع عليها بين تركيا واليونان.

وأضاف مشددا "إما أن يفهموا بلغة السياسة والدبلوماسية، واما بالتجارب المريرة التي سيعيشونها في الميدان".

ولفت الى أن "تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو والنتائج المترتبة عليه".

وأعلن مسؤولون عسكريون أتراك أنهم سيبدأون، الأحد، تدريبات عسكرية تستمر خمسة أيام في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وكان حلف شمال الاطلسي قد أعلن هذا الاسبوع أن القادة الاتراك واليونانيين وافقوا على اجراء محادثات تقنية لتفادي أي حادث بين البلدين.

لكن اليونان قالت في وقت لاحق إنها لم توافق بعد على اجراء محادثات، ما استدعى اتهاما من تركيا بأن الدولة العضو في الاتحاد الأوربي تتخلى عن الحوار.

وتقول قبرص واليونان إن أنقرة تنتهك سيادتهما بتنقيبها عن موارد الطاقة في مياههما الإقليمية.

وأضاف أردوغان "أكدنا دوما استعداد تركيا لكل أشكال التقاسم شرط أن يكون عادلا".

ونشرت تركيا في 10 أغسطس/آب سفينة الاستكشاف "عروج ريس" يرافقها اسطول من السفن الحربية في المياه بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين.

وتم تمديد بقاء السفينة في المياه المتنازع عليها ثلاث مرات.

وردت اليونان بإجراء مناورات بحرية مع العديد من حلفاء الاتحاد الأوربي والإمارات العربية المتحدة، ليس بعيدا من التدريبات التي أجرتها تركيا بين قبرص وكريت الأسبوع الماضي.