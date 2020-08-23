فيروس كورونا
الأحد 23 أغسطس 2020 14:23

بعد تقديرات بانحساره خلال عامين.. خبير بريطاني: كورونا سيبقى معنا إلى الأبد

خبير بريطاني: سيتعين على الناس أخذ لقاح بشكل متكرر
رويترز
قال عضو اللجنة الاستشارية للحكومة البريطانية المعنية بالتعامل مع الطوارئ، سير مارك والبورت، إن "فيروس كورونا سيبقى حاضرا معنا للأبد بشكل من الأشكال".

وفي مداخلة مع راديو "BBC 4"، السبت، أضاف والبورت "لن يكون هذا مرضا مثل الجدري، الذي يمكن القضاء عليه بالتطعيم.. هذا فيروس سيبقى معنا إلى الأبد".

وتابع قائلاً إنه "سيتعين على الناس أخذ لقاح بشكل متكرر".

وأكد الخبير البريطاني أن "الكثافة السكانية والسفر يسهل انتشار الفيروس، بالإضافة إلى أن عدد سكان العالم أكبر مما كان عليه عام 1918 بكثير".

وأضاف "من أجل السيطرة على المرض ستكون هناك حاجة لتطعيم على مستوى العالم، لكن كورونا لن يكون مثل الجدري الذي أمكن القضاء عليه، بل هو يشبه الإنفلونزا، أي أن التطعيم يجب أن يكون دوريا".

وحذر "والبورت" من أن العالم قد يفقد السيطرة على كورونا مرة أخرى.

ولفت إلى أن "إجراءات محددة وهادفة يمكن أن تتخذ الآن عوضا عن الإغلاق التام".

ويأتي هذا التعليق عقب تصريح لرئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال فيه إنه يأمل أن ينحسر الوباء خلال سنتين، كما حصل مع الإنفلونزا الإسبانية.

وكانت الإنفلونزا الإسبانية قد فتكت بخمسين مليون شخص حول العالم، بينما أودى كورونا بحياة 806 آلاف شخص حتى مساء السبت.

المصدر
وكالات

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