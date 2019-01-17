بعد تفجير منبج.. بنس: تنظيم الدولة هُزم بسوريا وسنسحب قواتنا

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، إن تنظيم الدولة قد مُني بالهزيمة في سوريا، وذلك بعد ساعات من مقتل جنود أمريكيين في هجوم بمدينة منبج شمالي البلاد، تبنّاه التنظيم.

وأكد بنس مجددًا، في بيان، على أن الولايات المتحدة ستمضي قدمًا في خطة سحب قواتها من سوريا.

كما ذكر مسؤولون رفيعو المستوى بالبيت الأبيض، أنه لا يوجد أي تراجع بخصوص قرار الرئيس دونالد ترمب، الخاص ببدء سحب الجنود الأمريكيين من سوريا.

أبرز ما جاء في بيان "بنس":

انهارت الخلافة وهُزم تنظيم الدولة.

بفضل شجاعة قواتنا المسلحة سحقنا خلافة تنظيم الدولة ودمرنا قدراته.

نحن نبدأ في إعادة قواتنا إلى الوطن.

لن نسمح أبدًا لبقايا تنظيم الدولة بإحياء خلافتهم الشريرة والإجرامية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب, ونائبه مايك بنس (غيتي)

ولم يشر بنس إلى القتلى خلال خطاب أدلى به أمام 184 من رؤساء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في أنحاء العالم والذين يجتمعون سنويا في واشنطن لمناقشة استراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية.

تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

الهجوم الانتحاري في منبج لن يؤثر على قرار ترمب القاضي بسحب القوات الأمريكية من شمالي سوريا.

رأيت من الرئيس الأمريكي "عزمًا صادقًا" بخصوص الانسحاب من سوريا.

ترمب لن يتراجع بسبب الهجوم، لأنه إذا حدث تراجع فإن هذا يكون انتصارا لتنظيم الدولة.

عازمون على القضاء على تنظيم الدولة وبقية التنظيمات الإرهابية في سوريا.

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب (غيتي)

تفجير منبج:

تنظيم الدولة تبنى التفجير الانتحاري الذي وقع في سوريا وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا بينهم أربعة جنود أمريكيين.

التفجير الذي وقع داخل مطعم قصر الأمراء وسط مدينة منبج، استهدف القوات الأمريكية والقوات الكردية في المدينة.

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إن جنديين أمريكيين وموظفًا مدنيًا في البنتاغون ومتعاقدًا يعمل مع الجيش الأمريكي في سوريا، قتلوا أمس الأربعاء وأصيب ثلاثة جنود آخرين في الانفجار الذي وقع بمدينة منبج شمالي سوريا.

البيت الأبيض وبنس نددا بالهجوم في بيانين منفصلين في وقت لاحق.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج (رويترز)

تصريحات مسؤولون بالبيت الأبيض لمحطة "سي إن إن":

لا يوجد في الوقت الراهن أي تراجع أو تغيير بخصوص قرار الرئيس ترمب المتعلق بسحب جنود بلاده من سوريا.

تصريحات عضو الكونغرس الجمهوري ليندسي غراهام:

قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا أثار حماسة تنظيم الدولة.

على الرئيس ترمب إعادة النظر في قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد تبنى تنظيم الدولة للهجوم الدموي في منبج.

السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام (رويترز)

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