مصر
الأحد 4 أكتوبر 2020 15:48

بعد تغطيتها تداعيات مقتل عويس الراوي في الأقصر.. التحقيق مع صحفية مصرية في نيابة أمن الدولة

الصحفية المصرية بسمة مصطفى
مواقع التواصل
ظهرت الصحفية بسمة مصطفى اليوم في نيابة أمن الدولة بعد اختفائها منذ أمس أثناء عملها على تغطية ميدانية في محافظة اﻷقصر بصعيد مصر، بحسب المحامي المصري خالد علي.

وأعلن خالد علي في منشور على صفحته في فيسبوك أن الصحفية المختفية وصلت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة تمهيدا للتحقيق معها. 

وصول #الصحفية_بسمة_مصطفى إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة

Posted by Khaled Ali on Sunday, October 4, 2020

وكان موقع المنصة الإخباري الذي تعمل الصحفية لصالحه أفاد أنه تعذر الوصول إلى بسمة منذ أمس، إذ لا تجيب على الاتصالات الهاتفية.

وكانت آخر مكالمة أجرتها بسمة، بحسب موقع المنصة، في الساعة الحادية عشرة والربع صباح أمس، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في الأقصر، واطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. فيما أنكر قسم شرطة اﻷقصر وجودها به أو علمه بمكانها.

وشهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة اﻷربعاء الماضي 30 سبتمبر/ أيلول، إثر مقتل أحد أبناء المدينة، ويدعى عويس الراوي على يد قوات الأمن أثناء اعتقال شقيقه الأصغر، بعد دفاعه عن والده الذي تعرض لإساءة من قبل قوات الأمن.

من جانبه قال المحامي وزوج بسمة السابق كريم عبد الراضي إنها اختفت فور وصولها لمحطة قطار الأقصر أثناء توجهها للقيام بعمل صحفي بعد دقائق من توقيفها من قبل شرطي.  

وحمل عبد الراضي السلطات مسؤولية سلامتها والكشف عن مصيرها فورا وإطلاق سراحها. 

وتابع كريم على صفحته على فيسبوك "من قتل عويس الراوي خطف بسمة مصطفى وخفاها لحد دلوقتي عشان متعملش شغلها الصحفي، عدالة بتكمم الأفواه لتحمي الجناة". 

وقال كريم في منشور أخير له إنه لا يعرف كيف يبرر اختفاء لطفلتيه تغيب والدتهما حتى الآن، فحتى وإن كانت في مهمة عمل، فلماذا لا تتواصل معهما عبر الهاتف؟

 

 

ونشرت بسمة مصطفى مؤخرا مع موقع المنصة تقارير صحفية عن قضية فيرمونت الشهيرة، ومقتل الشاب "إسلام الاسترالي" داخل قسم شرطة المنيب بمحافظة الجيزة.

وتحتل مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

اقرأ أيضا
دافع عن أبيه فقتلته الشرطة.. "كلنا عويس الراوي" يتصدر في مصر
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
اختفاء
صحفية
مصر
محافظة الأقصر
عويس الراوي

اقرأ أيضا

Thumbnail
"يوميات الإذلال والتنكيل".. تسريب صوتي لمعتقل مصري قبل إعدامه
Thumbnail
الجيش الأذري يسيطر على مدينة جبرائيل الاستراتيجية في إقليم قره باغ
Thumbnail
بعد سيطرة الجيش على عدة مناطق.. احتفالات في شوارع أذربيجان (فيديو)
Thumbnail
هدف غريب في الدوري الأوربي يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)
Thumbnail
قوات أرمينية تقصف ثاني أكبر مدينة أذرية وضربات لمناطق في قره باغ (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. عام في القصر: أسرار تنشر لأول مرة عن الرئيس مرسي [الحلقة 11]
  2. تعويضات جديدة على السودان في قضية تفجير سفارتين أمريكيتين
  3. شاهد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية
  4. ترمب يحل لجنة تحقيق في مزاعم تزوير انتخابات 2016
  5. شاهد: ماي| سأتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع سحب الثقة