بعد تغريدة لترمب.. إلهان عمر تتلقى تهديدات بالقتل

قالت إلهان عمر، عضو الكونغرس الأمريكي المسلمة، إنها تلقت عددا كبيرا من تهديدات بالقتل، بعد تغريدة ضدها من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

التفاصيل:

إلهان قالت في بيان عبر حسابها على تويتر الإثنين: "تعرضت لعدد متزايد من التهديدات المباشرة لحياتي منذ تغريدة الرئيس يوم الجمعة".

إلهان أضافت: "جرائم العنف وغيرها من أعمال الكراهية من جانب المتطرفين اليمينيين والقوميين البيض في ازدياد بهذا البلد وفي جميع أنحاء العالم".

إلهان أردفت: "لم يعد بإمكاننا تجاهل التشجيع الذي يتلقاه هؤلاء من جانب من يشغلون المنصب الأعلى في البلاد".

We are all Americans. This is endangering lives. It has to stop. pic.twitter.com/gwB2kDUIRp — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) April 15, 2019

ما القصة؟

ترمب نشر، السبت، تغريدة تضمنت فيديو لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وفيه مقطع للنائبة الديمقراطية إلهان عمر، يظهرها بأنها تستهين بتلك الهجمات.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019

وكالة أسوشييتد برس نقلت عن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، قولها إنها اتخذت الخطوات اللازمة لضمان سلامة النائبة إلهان عمر، بعد تغريدة ترمب.

بيلوسي قالت إنها تحدثت مع سلطات الكونغرس بعد تغريدة ترمب لـ"ضمان قيام شرطة الكابيتول بالتقييم الأمني اللازم لحماية عضو الكونغرس إلهان عمر، وعائلتها، وموظفيها".

بيلوسي أضافت أن الشرطة "ستواصل مراقبة ومعالجة التهديدات التي قد تواجهها ( إلهان عمر)".

بيلوسي تابعت بالقول: "كلمات الرئيس تزن طنًا، وخطاباته البغيضة والتحريضية تخلق خطرًا حقيقيًا. ويجب على الرئيس ترمب حذف ذاك الفيديو الخطير الفظ".

.@realDonaldTrump’s dangerous video must be taken down. I have spoken with the Sergeant-at-Arms to ensure that Capitol Police are conducting a security assessment to safeguard Rep. @Ilhan Omar, her family & her staff. They will continue to monitor & address the threats she faces. pic.twitter.com/Grb9c8S18d — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) April 14, 2019

الوكالة الأمريكية قالت إنه وبعد وقت قصير من طلب بيلوسي، ألغى ترامب تثبيت التغريدة على رأس منشوراته في تويتر.

بيلوسي - إلى جانب ديمقراطيين آخرين - كانت ممن انتقدوا ترمب على تلك التغريدة، واتهمه البعض بأنه يحاول التحريض على العنف ضد النائبة المسلمة.

إلهان عمر علقت عبر تويتر إثر نشر الرئيس الأمريكي التسجيل المصور "شكرا لوقوفكم إلى جانبي ضد إدارة تسعى إلى حظر المسلمين في بلدنا، في المعركة من أجل أمريكا التي نستحقها".

Thank you for standing with me – against an administration that ran on banning Muslims from this country – to fight for the America we all deserve.💪🏽 — Ilhan Omar (@IlhanMN) April 13, 2019

البيت الأبيض يدافع

في وقت سابق الأحد، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن ترمب بالقول إن الرئيس دونالد ترمب لم يقصد أي إساءة في تغريدته.

المتحدثة قالت لمحطة "أي بي سي نيوز" التلفزيونية "لا يقصد الرئيس الإساءة ولا العنف بالتأكيد تجاه أي شخص.. لكن على الرئيس بالقطع مخاطبة عضو الكونغرس بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للسامية وليس لمرة واحدة فحسب".

ساندرز أضافت أن تعليقات إلهان عمر "مشينة وغير لائقة". وتابعت: أعتقد أنه أمر جيد أن يخاطبها الرئيس بسبب هذه التعليقات والسؤال الكبير هو لماذا لا يفعل الديمقراطيون ذلك؟

White House press secretary Sarah Sanders defended Pres. Trump's criticism of a Rep. Ilhan Omar Sunday, saying he "should be calling out" the freshman congresswoman for her "absolutely abhorrent" comment. https://t.co/hTOb5Lzhal pic.twitter.com/2lxTpjCKxL — ABC News (@ABC) April 14, 2019

ماذا قالت إلهان؟

إلهان عمر النائبة عن ولاية مينيسوتا قالت الشهر الماضي أمام مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إن هذه المنظمة تأسست بعد هجمات 11 من سبتمبر/أيلول إقرارا من المسؤولين عنها بأن "بعض الأشخاص ارتكبوا أمرا ما وأن كل واحد منا بدأ يفقد القدرة على التمتع بالحريات المدنية".

كلمة إلهان عمر كانت ضمن خطاب ألقته في لوس أنغلوس، قبل عدة أسابيع، عن الإسلاموفوبيا التي يواجهها المسلمون منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

متحدث باسم إلهان قال عبر صحيفة "واشنطن بوست" إن إلهان عمر أساءت التعبير في هذا المجال وكانت تقصد أن أعداد المنتسبين للمجلس تضاعفت بعد الهجمات.

تأسس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في 1994 وليس بعد هجمات 11 من سبتمبر/أيلول 2001 كما قالت إلهان عمر.

نواب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب اتهموا إلهان عمر بالتهوين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

تهديد سابقة

الشرطة الأمريكية اعتقلت يوم 6 أبريل الجاري رجلا يدعى باتريك كارلينيو (55 عاما) هدد النائبة المسلمة إلهان عمر بالقتل.

الرجل اتصل بمكتب النائبة وقال: هل تعملون لصالح جماعة الإخوان المسلمين؟ لماذا تعملون معها؟ إنها إرهابية لعينة. سأطلق رصاصة على جمجمتها اللعينة".

إلهان تعرضت أيضا لتهديد أول الشهر الجاري من قبل سيدة أمريكية مجهولة لمعنها من حضور المؤتمر في مدينة لوس أنغلوس حول الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا.

مواقع أمريكية نشرت تسجيلا صوتيا ورد الفندق الذي يعقد فيه المؤتمر يظهر تهديدا عبر مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة قالت إنها ستقوم بتفجير الفندق إذا تم استضافة إلهان عمر.

خلفيات:

النائبتان المسلمتان بالكونغرس رشيدة طليب (يمين) وإلهان عمر (يسار)